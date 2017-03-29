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Москва поможет кинематографистам сэкономить на кинопроизводстве

16:55 29.03.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Департамент культуры Москвы объявил о создании специальной Кинокомиссии, которая появится на базе «Москино».

Как пишут «Известия», комиссия займется помощью кинематографистам, которые захотят снимать свои работы в столице.

«Мы хотим привлечь кинематографистов к съемкам на своей территории. В задачи Кинокомиссии будет входить не только предоставление мест под съемки, но и помощь в их организации, оказание полного объема услуг зарубежным и российским кинокомпаниям, посредничество при копродукции», - заявил депутат Мосгордумы, режиссер и актер Евгений Герасимов.

Кинокомиссию возглавил продюсер и режиссер Игорь Угольников. Новая структура уже была презентована на международных кинорынках. Отмечается, что правительство Москвы предоставляет льготы, которые могут помочь кинокомпаниям сэкономить порядка 20% 

Темы: Москва, Кино, Кинопроизводство и кинопроцесс в России
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