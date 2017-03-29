Егор Кончаловский завел роман со своей защитницей

Как гром среди ясного неба, прозвучала в январе этого года новость о расставании Егора Кончаловского с Любовью Толкалиной

Егор Кончаловский

Актриса обмолвилась об этом в большом и эмоциональном предновогоднем посте в соцсети, но ее поклонники заметили это не сразу. А несколько дней назад Егор Кончалорвский в телепрограмме «Секрет на миллион» окончательно расставил все точки над i. Как выяснилось, у него уже даже есть новая возлюбленная юрист, которую, как и его общую с Толкалиной дочку, зовут Марией. «Она не актриса, юрист, - цитирует слова режиссера «КП». - Относительно меня – молода».

Со своей нынешней пассией режиссер познакомился в экстремальных обстоятельствах — в ходе судебного процесса. «Она меня защищала, и мне это понравилось», - лаконично заметил он.

Кончаловский намекнул, что и Толкалина теперь не одна. О причинах же расставания с ней сказал: «Я не люблю, когда со мной спорят. Я из тех мужчин, которые считают, что он – главный. И мне стоило трудов доказать Любе это. Мы много ссорились из-за ничего. Это выматывает. В итоге, я уехал жить за город. Мы с Любой расставались медленно, отдалялись, хотели естественным путем дойти до этого, а потом сделать совместное заявление, легкое, без какого-то надрыва или напряга, о том, что мы расстались. Сейчас каждый из нас – я и Люба, живет своей личной жизнью».

Егор Кончаловский

Нынешнюю возлюбленную Кончаловский перевез в роскошный особняк, где постоянно проживает и его мама — актриса Наталья Аринбасарова. «Неспроста наши мамы так волновались, что мы не подходим друг другу, - призналась недавно Любовь Толкалина винтервью журналу Hello! - Я прекрасно понимала, что я Егору не пара – хотя бы потому, что не могу поддержать диалог на французском о букете поданного вина и ничего не смыслю в Рембрандте и Дюрере. Я могу только быть красивой и улыбаться. У него еще и кровь, и воспитание, и опыт. Я же была простая как хлебушек, как чистый лист бумаги. Я все детство занималась синхронным плаванием и лучше всего на свете умела работать руками и ногами. И все быстро успевать».

Фото с сайта kino-teatr.ru