Со Стивена Кинга требуют взыскать 500 миллионов долларов

Знаменитый писатель Стивен Кинг стал фигурантом судебного разбирательства, связанного с нарушением авторских прав.

Как пишет TMZ, против Кинга подан судебный иск, в котором писатель обвиняется в плагиате. Создатель комиксов The Rook утверждает, что Кинг создал главного героя своего цикла романов «Темная башня» на основе героя его комиксов. В частности истец обращает внимание на одинаковые инициалы героев, а также тот факт, что оба они путешествуют во времени, борются с монстрами и являются квази-бессмертными.

Также в заявлении говорится, что герой Кинга одевается как ковбой, хотя он не с Дикого Запада, что является еще одним сходством с его персонажем. В связи с этим с истец требует взыскать с Кинга 500 миллионов долларов.

Комиксы The Rook выходили в период с 1977 по 1983 год. Первый роман «Темная башня» был опубликован в 1982 году. Кинг ранее говорил, что читал комиксы The Rook.

Напомним, 27 июля состоится премьера фильма, снятого по «Темной башне» Кинга. Режиссером ленты выступил датчанин Николай Арсель. Главные роли исполнили Идрис Эльба и Мэттью Макконахи.