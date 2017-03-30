Вторую часть фэнтезийной саги «Он — дракон» начнут снимать в 2017 году

Тимур Бекмамбетов анонсировал старт работ над второй частью саги «Он — дракон», пишет «КиноПоиск».

По данным издания, производство планируется начать уже в текущем году. Режиссером второй части фильма вновь выступит Индар Джендубаев. Главные роли, как и в первом фильме, исполнят Мария Поезжаева и Матвей Лыков.

В съемках будут также задействованы китайские актеры. Сами съемки пройдут на территории России и Китая. Сроки работ над лентой пока не сообщаются.

Также совместно с Китаем ведется разработка еще одного проекта в соавторстве с писателем Сергеем Лукьяненко. По словам Бекмамбетова, он хочет создать некий «мир», где режиссеры России и Китая смогут снимать свои киноленты. Подробности этого проекта Бекмамбетов пообещал раскрыть на Московском кинофестивале в текущем году.

Фильм «Он — дракон» вышел на экраны в декабре 2015 года. Мировые кассовые сборы картины составили 9 миллионов долларов, что сделало проект самым кассовым российским фильмом 2016 года в зарубежном прокате.