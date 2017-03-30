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Минкультуры РФ отдало фильму «Время первых» приоритетное число киносеансов

16:36 30.03.2017
«Время первых»
«Время первых»
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Министерство культуры РФ приняло решение по поводу конфликта прокатных графиков российского фильма «Время первых» и восьмой части голливудской франшизы «Форсаж».

Как пишет ТАСС, ведомство решило оставить прокатные графики без изменений. Обе киноленты выйдут в прокат 13 апреля. Однако при этом российская картина получит «преференции в прокате».

Кинотеатры отдадут фильму режиссера Дмитрия Киселева максимальное количество сеансов. По мнению представителей ведомства, это решение позволяет учесть интересы всех заинтересованных сторон — как киносетей, так и отечественного кинематографа, развитию которого «ведомство традиционно уделяет особое, самое пристальное внимание».

Фильм «Время первых» рассказывает о первом выходе космонавта Алексея Леонова в открытый космос в 1965 году. Главные роли в фильме исполняют Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Темы: форсаж, Кино, Кино в мире, Кино в России, Премьеры в мире кино, Министерство культуры РФ
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