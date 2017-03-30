В фильме «Сон в красном тереме» от «Наутилуса» не оставили камня на камне

Ретроспективный показ культового музыкального фильма «Сон в красном тереме» состоялся в Москве

Мероприятие прошло в музее «Пресня» 22 марта в рамках серии лекций «Рок-кино. Русская версия», организованных специалистом по рок-поэзии, доктором филологических наук Юрием Доманским. Документальный фильм «Сон в красном тереме» снят в 1989 году и посвящен свердловскому року.

Екатеринбург славится своими основательными культурными традициями. Здесь базировалась знаменитая Свердловская киностудия, где начинал прославленный Владимир Хотиненко. В его «Зеркале для героя» впервые в кадре появился Вячеслав Бутусов. В Екатеринбурге жил, творил и погиб один из величайших поэтов ХХ века Борис Рыжий и ныне здравствует переехавший сюда из Тюмени Владислав Крапивин. Процветает театр Николая Коляды. Ну и, конечно, в России повсеместно до сих пор высоко котируется екатеринбургский рок, что во многом произошло благодаря Илье Кормильцеву, Вячеславу Бутусову, «Агате Кристи», «ЧайФу» и «Смысловым Галлюцинациям».

Некоторые из них и стали центральными героями фильма «Сон в красном тереме». Картина начинается с полноценного клипа на «Канкан» «Агаты Кристи». Далее прозвучит еще пара вещей из альбома «Коварство и любовь», но почему-то интервью с участниками группы в ленте отсутствует. Чем это обусловлено, сейчас понять сложно. Можно лишь предположить, что «Агата» на тот момент считалась самой молодой, но перспективной свердловской группой, и ей просто дали некий аванс, использовав ее песни в кадре.

Зато в фильме много «ЧайФа». Причем тогда это была совсем другая группа, нежели та, к которой мы привыкли. Парни рубили практически посттпанк с ярко выраженным социальным подтекстом, так что не приходится удивляться, что в тот период они давали совместные концерты с питерским «Объектом Насмешек». Хотя черты нынешнего прекраснодушного «ЧайФа» начали проступать уже в конце 80-х. Во всяком случае, журналистка Марина Тимашева как раз упрекает группу в кадре в использовании «простонародных структур в эстетском роке».

Суждения московской рок-прессы (среди которых, помимо Тимашевой, оказались Илья Смирнов и Сергей Гурьев) вообще исполнены не всегда оправданного снобизма. Особенно досталось на орехи «Наутилусу Помпилиусу», который к тому времени покинул Свердловск, что приравнивалось к «предательству идеалов». По-сибаритски возлежащие на фоне Останкинского пруда столичные «акулы пера» не оставляют от «Нау» камня на камне. Унизить музыкантов призваны также фрагменты выступления некоего ресторанного бэнда с «Я хочу быть с тобой» и байки о Вячеславе Бутусове, который, якобы, довел до суицида девушку и посвятил ей потом эту песню. В фильме это смешно проиллюстрировано анимационой вставкой дембелем славой, который, узнав о трагедии, бессильно роняет на пол «ту самую» выданную пожарным справку.

Много вниманию в фильме уделено недооцененному «Апрельскому маршу». Кроме песен и обширных фрагментов интервью сразу с несколькими участниками команды, в фильме присутствует забавный эпизод с матерью лидера группы Игоря Гришенкова и сюрреалистическая постановочная мизансцена с вокалистом Михаилом Симаковым. Среди прочих героев «Сна» - Настя Полева, «Отражение» и «Трек», а неким камеротонов выступает Илья Кормильцев, чьи пространные монологи о возможностях языка и метафизике Екатеринбурга выглядят свежими и актуальными по сей день.

Следующий показ из серии «Рок-кино. Русская версия» состоится в музее «Пресня» 20 апреля. Гости увидят и обсудят документальное рок-кино в его сибирской версии — фильм о Егоре Летове «Здорово и вечно». Начало в 19.00, вход свободный!