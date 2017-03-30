Продюсеры«Кухни» создадут онлайн-платформу с отечественным контентом

Российская компания Yellow, Black and White, которая производит такие популярные ситкомы, как «6 кадров», «Даешь молодежь!», «Кухня», а также фильмы «Страна чудес», «СуперБобровы», объявила о создании собственной онлайн-платформы, пишет «КиноПоиск».

Отмечается, что данная онлайн-платформа будет содержать исключительно российский контент. «Там будут исключительно российские фильмы от самых талантливых режиссеров и продюсеров нашей страны, в том числе и дебютантов», - рассказал глава компании Эдуард Илоян.

Сама площадка получила название Start. К производству контента обещают привлечь крупнейшие российские киностудии и телеканалы. Отмечается, что в случае успешной реализации эта площадка станет первым отечественным онлайн-кинотеатром с исключительно российским и эксклюзивным контентом, произведенным специально для нее.

Сроки запуска данного проекта пока не сообщаются.