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Создатель «Мстителей» снимет фильм про Бэтгерл

14:50 31.03.2017

Режиссер Джосс Уидон, известный по франшизе «Мстители», анонсировал создание очередного фильма о супергероях. Как пишет The Wrap, на этот раз центральным персонажем станет Бэтгерл.

По данным Entertainment Weekly, в основу киноленты ляжет серия комиксов «The New 52», которая вышла в 2011 году. Согласно сюжетной линии, героиня восстанавливается после тяжелого ранения, которое на многие годы приковало ее к инвалидному креслу.

Фильм будет создаваться под патронажем студий DC Films и Warner Bros. Сроки работ над проектом не сообщаются.

Впервые Бэтгерл появилась в комиксах о Бэтмене 50 лет назад. Главная героиня — приемная дочь комиссара полицейского управления Готэма Джеймса Гордона. Она с детства была поклонницей Бэтмена, подражаю ему во всем. Однажды ей удалось помочь своему кумиру и тот пригласил ее в команду защитников города. Героиня обладает высоким уровнем интеллекта, прекрасно владеет приемами рукопашного боя и всеми видами холодного оружия. Также она — талантливый хакер.

Темы: Кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире
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