Леонардо ДиКаприо озвучит российский фильм о Байкале

Актер Леонардо ДиКаприо озвучит англоязычную версию документального фильма об озере Байкал, сообщает портал Profcinema.

Картина фигурирует под рабочим названием «Байкал — сердце мира». В работе над лентой примут участие кинематографисты из США, Франции и Китая, а также команда, работавшая с режиссером Джеймсом Кэмероном.

Съемки будут вестись сразу в трехмерном формате. Бюджет проекта составляет 70 миллионов рублей. Ожидается, что на территории России картина соберет 85 миллионов рублей. Премьера картины состоится сразу на двух языках: русском и английском.

Отмечается, что ДиКаприо уже дал согласие на озвучку фильма. Сроки работ над проектом пока не сообщаются.