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Леонардо ДиКаприо озвучит российский фильм о Байкале

16:30 31.03.2017
Лернардо ДиКаприо/Facebook
Лернардо ДиКаприо/Facebook

Актер Леонардо ДиКаприо озвучит англоязычную версию документального фильма об озере Байкал, сообщает портал Profcinema.

Картина фигурирует под рабочим названием «Байкал — сердце мира». В работе над лентой примут участие кинематографисты из США, Франции и Китая, а также команда, работавшая с режиссером Джеймсом Кэмероном.

Съемки будут вестись сразу в трехмерном формате. Бюджет проекта составляет 70 миллионов рублей. Ожидается, что на территории России картина соберет 85 миллионов рублей. Премьера картины состоится сразу на двух языках: русском и английском.

Отмечается, что ДиКаприо уже дал согласие на озвучку фильма. Сроки работ над проектом пока не сообщаются. 

Темы: Звезды зарубежного кино, Знаменитости и популярные персоны, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели зарубежного кино
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