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«Войну и мир» Бондарчука отреставрируют по оригинальной кинопленке

13:02 31.03.2017
«Война и мир»
«Война и мир»

Компания «Главкино» отреставрирует к лету текущего года оригинальную кинопленку фильма Сергея Бондарчука «Война и мир», сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о кинопленке, датированной 1965-1967 годами, которая хранилась в архиве Музея кино. Она содержит полный оригинальный комплект эпизодов киноленты в исходном качестве изображения.

После реставрации картину Бондарчука планируется выпустить в ограниченный показ на аутентичном оборудовании, на котором проводились показы фильмов 50 лет назад. Уникальный кинопроектор и оптика будут предоставлены Музеем кинотехники.

Фильм «Война и мир» вышел в 1967 году. Главные роли в нем исполнили Людмила Савельева, Вячеслав Тихонов, сам Сергей Бондарчук. В 1968 году картина получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Темы: Кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино
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