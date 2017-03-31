«Войну и мир» Бондарчука отреставрируют по оригинальной кинопленке

Компания «Главкино» отреставрирует к лету текущего года оригинальную кинопленку фильма Сергея Бондарчука «Война и мир», сообщает ТАСС.

Отмечается, что речь идет о кинопленке, датированной 1965-1967 годами, которая хранилась в архиве Музея кино. Она содержит полный оригинальный комплект эпизодов киноленты в исходном качестве изображения.

После реставрации картину Бондарчука планируется выпустить в ограниченный показ на аутентичном оборудовании, на котором проводились показы фильмов 50 лет назад. Уникальный кинопроектор и оптика будут предоставлены Музеем кинотехники.

Фильм «Война и мир» вышел в 1967 году. Главные роли в нем исполнили Людмила Савельева, Вячеслав Тихонов, сам Сергей Бондарчук. В 1968 году картина получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.