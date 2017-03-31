«Ну, простите!»: Рената Литвинова свела счеты с жадными олигархами

Рената Литвинова представила новый короткометражный фильм «Ну, простите»

Стоп-кадр из фильма «Ну, простите!»

Действие 12-минутной ленты происходит в роскошном ресторане. Капризная блондинка (Софья Заика) ссорится со своим импозантным любовником (Константин Хабенский), швыряет в него массивное кольцо и в истерике выбегает из ресторана. Воспользовавшись инцидентом, к мужчине подсаживается незнакомая девушка-подросток, которую играет дочь Литвиновой Ульяна Добровская. Подобрав колечко, она принимается кокетничать с героем Хабенского и выводит его на откровенный разговор.

Короткометражка снята Литвиновой для ежегодного благотворительного аукциона Action. Вырученные средства отправляются людям, которым необходима длительная послеоперационная реабилитация. По правилам мероприятия, победитель, выкупивший лот, волен распоряжаться им на свое усмотрение — выложить в интернет, отправить на кинофестиваль или запереть в сейф и хранить, как зеницу ока, по принципу «не доставайся ж никому». Счастливый обладатель крохотки «Ну, простите!» не стал мелочиться и опубликовал «Ну, простите» в сети для всеобщего обозрения.

Стоп-кадр из фильма «Ну, простите!»

В отличие от победителя аукциона, герой Хабенского оказался человеком прижимистым. За что, собственно, и поплатился, став жертвой многоходовочки, виртурзно разыгранной сразу несколькими ушлыми дамочками. Благодаря этому «Ну, простите» можно считать своего рода вариацией на тему «Капричос» Франсиско Гойи — серии гравюр, каждая из которых бичует определенный человеческий порок без какой-либо привязки к его конкретному носителю. Так легче вписать новую литвиновскую работу в контекст всей ее фильмографии. Магистральной темой творчества Литвиновой является смерть. Здесь же речь идет об одном из смертных грехов — жадности, ведущей ее обладателя к смерти вечной.

Стоп-кадр из фильма «Ну, простите!»

С этикой разобрались, но и с эстетической точки зрения фильм просто безупречен. Как и в предыдущей короткометражке «Девушка с коробкой» Литвинова делает ставку на винтаж. Примерно в той же системе координат с начала «нулевых» снимает свои новые фильмы и Станислав Говорухин. Разница лишь в том, что в говорухинском фильме «В стиле jazz» мы видим сильного (и стильного, конечно) мужчину, способному решать проблемы и вести за собой, а коварные литвиновские дамочки обводят мужчин вокруг пальца эти проблемы плодят.

Стоп-кадр из фильма «Ну, простите!»

Главного героя «Ну, простите!» должен был сыграть Федор Бондарчук, но не смог этого сделать из-за огромной загруженности. Хабенский его заменил достойно. Отлично справилась со своей ролью и дочь режиссера Ульяна. А Софья Заика похожа в кадрена Татьяну Доронину даже больше, чем фанатеющая всю жизнь по великой актрисе Рената Литвинова!