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Актрису Елену Воробей внесли в стоп-лист Украины

08:25 3.04.2017
Елена Воробей. Фото vorobei.ru
Елена Воробей. Фото vorobei.ru

Популярной российской артистке Елене Воробей отказали во въезде на Украину.

Об этом Воробей сообщила подписчикам своего блога в Instagram. О своем «невъездном» статусе актриса узнала уже будучи в аэропорту города Киева, куда прилетела на премьеру комедии с ее участием.

«Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру. Закон о том, кто может сюда въезжать, а кто нет — очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения», - заявила Воробей.

Так называемый «черный список» был составлен Министерством культуры Украины в 2015 году. В него попало более 80 человек, среди которых как российские, так и зарубежные деятели культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины». Среди недавно внесенных артистов значится и имя российской участницы конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой.

Темы: Украина, Актеры и актрисы российского кино, Искусство и культура
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Комментарии читателей
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03.04.2017, 14:21
Н.В.Гоголь

Редкая Воробей долетит до середины Днепра.
03.04.2017, 13:16
укроп

Нефиг шастать
03.04.2017, 13:09
сторож Аполинарий

Для наших артистов бандеровская Украина мёдом намазана, что ли?
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Дык ета Хазария у елиты тудысь.. малая Родина.
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