Актрису Елену Воробей внесли в стоп-лист Украины

Популярной российской артистке Елене Воробей отказали во въезде на Украину.

Об этом Воробей сообщила подписчикам своего блога в Instagram. О своем «невъездном» статусе актриса узнала уже будучи в аэропорту города Киева, куда прилетела на премьеру комедии с ее участием.

«Очень жаль киевлян, зрителей, которые купили билеты и собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру. Закон о том, кто может сюда въезжать, а кто нет — очень напоминает мне позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения», - заявила Воробей.

Так называемый «черный список» был составлен Министерством культуры Украины в 2015 году. В него попало более 80 человек, среди которых как российские, так и зарубежные деятели культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности Украины». Среди недавно внесенных артистов значится и имя российской участницы конкурса «Евровидение» Юлии Самойловой.