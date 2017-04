Ридли Скотт снимет фильм о похищении сына нефтяного магната

Режиссер Ридли Скотт приступил к работе над новым проектом.

Как сообщает Deadline, кинематографисту приглянулся сценарий из голливудского «Черного списка» о похищении 17-летнего внука нефтяного магната Жана Пола Гетти. Проект фигурирует под названием «All the Money in the World».

Сценарий основан на реальных событиях, произошедших в 1973 году в Италии. Отпрыск нефтяного магната воспитывался в престижной школе в Риме, но в 1971 году был исключен оттуда. Через два года подростка похитили. Преступники требовали выкуп в размере 17 миллионов долларов.

В семье в начале считали, что юноша сам подстроил похищение, чтобы получить деньги семьи. Однако позже в редакцию итальянской газеты пришел конверт с человеческим ухом и письмом, где похитители подростка обещали продолжить свое «дело», если в течение 10 дней они не получат 3 миллиона долларов. В итоге юноша был найден живым, а его две похитителей были задержаны. Подросток так и не смог вернуться к нормальной жизни.

Ридли Скотт уже начал вести переговоры со звездными актерами: Мишель Уильямс, Кевином Спейси, Марком Уолбергом. Съемки картины начнутся уже в мае текущего года, сразу после того, как в прокат выйдет фильм Скотта «Чужой: Завет».