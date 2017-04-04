В Рязанской области откроется музей Андрея Тарковского

Сегодня, 4 марта, могло бы исполниться 85 лет выдающемуся режиссеру Андрею Тарковскому.

К этой дате приурочены ряд событий, связанных с именем кинематографиста. В частности, как пишет РИА Новости, в поселке Мяной Рязанской области будет открыт музей Тарковского. Над проектом уже несколько лет работает Международный институт имени Тарковского, которым руководит сын режиссера Андрей Тарковский-младщий.

«Дело сдвинулось с мертвой точки. Мы нашли общий язык с губернатором, областным правительством и министерством культуры, договорились о том, что вокруг этого места будет заповедная зона, где не будет вестись строительство и ничего не будет видоизменяться», - рассказал сын кинематографиста.

Отмечается, что дом Тарковского в поселке Мясной удалось сохранить в том виде, в каком он был при жизни режиссера. В частности удалось сохранить подлинную мебель, вещи и книги Тарковского. «Все стоит на своих местах — стол, за которым он работал, кровать, на которой спал. Весь этот мир по-прежнему существует», - добавил Тарковский-младший.

По замыслу сына кинематографиста, музей должен стать домом творчества для молодых режиссеров, там планируется проводить международные мастер-классы.

Кроме того, до конца 2018 года планируется создать полную общедоступную опись архива Тарковского, а также завершить краткое описание всех его документов. Опись будет размещена в сети Интернет и будет доступна любому исследователю или поклоннику творчества режиссера.

Также в планах Международного института имени Тарковского значится издание его книги «Запечатленное время», которая официально не издавалась в России. Впервые эта книга была издана в 1984 году в Лондоне. «Отец эту книгу постоянно правил. Ее последняя версия была завершена буквально за несколько дней до его смерти», - добавил Тарковский-младший.

Институтом будут также переизданы «Дневники», которые были впервые опубликованы на русском языке в 2008 году. Их тираж тогда составил 5 тысяч копий и сейчас готовится второе дополненное и исправленное издание.

Кроме того, в настоящее время готовятся к изданию детские и юношеские рассказы и стихи, написанные Тарковским до его поступления во ВГИК. Впервые этот сборник был издан во Франции, а затем и в Испании, планируется также публикация в Италии.