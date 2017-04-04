Немецкие актеры пожаловались на невыплату гонорара за фильм о ВОВ

Четыре немецких актера обвинили бурятского режиссера Солбона Лыгденова в нарушении гонорарных обязательств.

Соответствующее заявление на своей странице в Facebook разместил актер Тристан Бумм. По словам артиста, речь идет о фильме Лыгденова «321я Сибирская», которая рассказывает о дивизии из Забайкалья, сражавшейся с немецкими войсками на Сталинградском фронте в 1942-1943 годах.

Бумм и еще трое немецких актеров были приглашены на роли немецких солдат. Съемки проходили летом 2016 года в Улан-Удэ и Волгограде.

«Нами был подписан контракт, в соответствии с которым нами предполагалось сыграть более 30 сцен и определена зарплата из расчета на каждый съемочный день. В итоге за 3 месяца у нас было всего 7 дней съемки, вместо обещанных 30, и мы получили только 20% оплаты от общей суммы», - написал Бумм.

Актер также отметил, что продюсер проекта Эржена Тумурова, отпускала в адрес немецких артистов неподобающие комментарии с «национально-политическим уклоном». Им также не была оплачена обратная дорога в Германию.

«Мы уехали из России в августе 2016 года. Директор и его продюсеры даже не хотели с нами разговаривать, избегали нас. Этот проект должен был стать национальным проектом бурятского народа! Предполагалось, что он принесет мир между Германией и Россией в эпоху холодной войны», - сетует Бумм.

Актер добавил, что они несколько раз пытались урегулировать конфликт мирным путем, но режиссер отказался от диалога. «Мы очень гордились этим проектом и много работали, но теперь мы не можем молчать. Так быть не должно», - резюмирует он.

В свою очередь Лыгденов назвал заявление немецких актеров «подлыми и трусливыми», добавив, что финансовое положение проекта оставляет желать лучшего. На своей странице в Facebook он также написал, что актеры обязательно получат оговоренный по контракту гонорар.

Сроки работ над фильмом «321я Сибирская» не определены. Проект финансируется при помощи краудфандинга.