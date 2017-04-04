Кинотеатры покажут фильм «1984» в качестве протеста против политики Трампа

Сегодня, 4 апреля, в почти 200 кинотеатрах США состоится показ фильма режиссера Майкла Андерсона «1984», сообщает NBC News.

В основу киноленты 1956 года лег знаменитый роман-антиутопия писателя Джорджа Оруэлла. Этот роман является продолжением предыдущих произведений Джорджа Оруэлла — в некоторой степени мемуаров о Гражданской войне в Испании «Памяти Каталонии» и особенно повести «Скотный двор». В «1984» продолжены основные мотивы «Скотного двора» — преданная революция, опасность ограничения личных свобод, авторитарная бонапартистская диктатура, эксплуатирующая попранные ею же достижения революции.

В книге изображена тоталитарная система, пришедшая на смену капитализму. При этом новое общество полностью отрицает свободу и автономию личности. Для него характерны: мобилизация всех сил для реализации глобальной цели; концентрация власти в руках одной партии, направляемой вождём; безраздельная монополия на средства коммуникации; считаемая единственно верной идеология; полный контроль над общественной и частной жизнью; жестокое насилие в отношении всех инакомыслящих и несогласных; постоянные поиски врагов, с которыми ведётся непримиримая война; материальная нищета и всеобщий страх.

Показы пройдут в общей сложности в 185 артхаусных кинотеатрах в 44 штатах США, а также в нескольких кинозалах Канады, Великобритании, Швеции, Голландии и Хорватии. Показы являются своеобразной акцией протеста против политики, которую проводит администрация президента США Дональда Трампа. «Новая президентская администрация уже показала себя, и владельцы кинозалов считают, что часы уже пробили 13. Составленный Оруэллом портрет правительства, которое придумывает факты и требует полного подчинения и демонизирует иностранных врагов, актуален как никогда прежде», - отметили организаторы показов.