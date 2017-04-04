Роль чеченского террориста вписала Нагиева в пантеон российского кино

Актер, шоумен и телеведущий Дмитрий Нагиев отмечает 4 апреля свой полувековой юбилей

Кадр из фильма «Чистилище»

Жернова медийной известности не щадят никого. В сознании среднестатичтического обывателя Дмитрий Нагиев прочно утвердился как придурковатый «физрук» и фрик из сериала «Кухня». Также он фигурирует как ведущий шоу «Голос». Между тем, Нагиев — на удивление разноплановый актер, создавший на экране целую плеяду очень неоднозначных персонажей. Предлагаем вашему вниманию обзор пяти его лучших ролей в отечественных фильма.

1. «Чистилище» (1997). В режиссерском дебюте одиозного Александра Невзорова Дмитрий Нагиев сыграл свою первую главную роль. Но даже если бы после этого он ни разу не мелькнул на экране, его бы имя все равно вписали бы золотыми буквами в пантеон российского кино. Слишком уж многогранным и неоднозначным вышел его чеченский террорист Дукуз Исрапилов. По сюжету, этот хладнокровный полевой командир является бывшим хирургом той самой грозненской горбольницы, которую ему теперь волею судеб приходится оборонять. Поначалу Дукуз произносит много высокопарных фраз о том, что он не террорист, а врач, удаляющий инородную опухоль со своей земли. В какой-то момент зритель начинает к нему испытывать что-то вроде сочувствия.

Кадр из фильма «Чистилище»

Однако в итоге все эти красивые слова оказываются пшиком на фоне героизма российских солдат. В отличие от Исрапилова, они не могут похвастаться наличием сканирующей японской рации и даже не способны объяснить, за что они воюют. Тем не менее, в их самообладании и упорстве Дукуз видит нечто иррациональное, ощущает перед этим свое полнейшее бессилие, поэтому очень быстро срывается и полностью теряет над собой контроль. Финальное паническое бегство Исрапилова и его бесславная гибель окончательно развенчивают этого никчемного человека.

2. Выпуск журнала «Ералаш» «Тяжелый рок» (2004). Хэви-метал в России, по сути, и по сей день находится в глубоком андеграунде. Во всяком случае, титулованный рок-критик Артемий Троицкий, не любящий и не понимающий подобной музыки, сознательно приложил к этому все усилия. Маниловы в косухах любят порассуждать на тему, как хорошо бы было, если бы метал у нас поддерживали повсеместно, как в Финляндии».

Не надо, однако, забывать, что русского человека заставь Богу молиться — он и лоб расшибет. «Тяжелый Рок» как раз наглядно демонстрирует, чем может обернуться навязывание даже такой высококачественной музыки. Кстати, именно из этой роли Нагиева явно вырос потом пресловутый физрук!

Кадр из фильма «Что творят мужчины»

3. «Что творят мужчины» (2013). Сильный, стильный, харизматичный, магнетичный, маскулинный... Все эти эпитеты щедро раздают Нагиеву как журналисты, так и его многочисленные поклонники (а уж тем более — поклонницы). Однако в комеди Сарика андраесяна «Что творят мужчины» актер полностью сумел сломать этот шаблон, сыграв мерзкого бесформенного, организовавшего сомнительный снкс-квест. Узнать в этом уродце блистательного мачо Нагиева практически невозможно. Слабонервным лучше зажмурить глаза!

Кадр из фильма «Клетка»

4. «Клетка» (2015). Вольная экранизация повести Достоевского «Кроткая». Главный герой зовет жену Кроткой, ведь она никогда ему не перечила и исполняла любые прихоти. А он, будучи ростовщиком, признавал только власть денег и готов был глотку перегрызть тому, кто мешал ему их зарабатывать. Когда жена проявила в одной из ситуаций милосердие к закладчику, Неизвестный посчитал ее слишком мягкотелой и с этого момента спуску уже не давал… Сценарист Юрий Арабов добавил в историю и еще одного персонажа – хладнокровного ростовщика Мозера (Дмитрий Нагиев), который предстает эдаким философствующим Воландом, досконально изучившим человеческую природу и имеющим о ней крайне невысокое мнение. От его циничных рассуждений и просвечивающего насквозь взгляда мурашки по коже. Фильм полон иносказаний и метацор, некоторые из которых напоминают даже эстетские каламбуры Владимира Набокова – например, тот же Мозер, поигрывающий пистолетом системы Маузера.

Кадр из фильма «Что творят мужчины»

5. «Самый лучший день» (2015). Популярность нагиева в ипостаси ведущего шоу «Голос» сыграла с ним злую шутку. Задумав фильм об особенностях национального караоке. Режиссер Жора Крыжовников решил превратить актера в поющего гаишника. Зритель и сам оказывается вовлечен в процесс. Да и как не запеть, если по экрану уже ползут цитаты из песни, а Дмитрий Нагиев напутствует нас нетерпеливыми жестами?

Результат оказался вполне удовлетворительным, но чего это стоило Крыжовникову! ««Что бы я ни напел, вы не узнаете в моем исполнении ни-че-го, - рассказывал потом Нагиев. - Я пою ярко, талантливо, но неузнаваемо. Чехов будто про меня написал: «Голос сильный, но противный. В детстве я пел в хоре, у меня даже был значок Всероссийского хорового общества. Но когда начал ломаться голос, вдруг выяснилось, что я хоть и неплохо смотрюсь во втором ряду с краю, но не могу взять ни одной ноты и меня проще сбросить в оркестровую яму, чем таскать по филармониям. Я никогда не пел. Но тут я спел! Когда я вышел из студии звукозаписи, Крыжовников сидел, обхватив голову руками. Затем сказал: «Ну мы хотя бы попробовали». Ни одной чистой ноты мной взято не было. Всё, что вы услышите в фильме, – чудо техники. Только стоны мои».

Фото с сайта kinopoisk.ru