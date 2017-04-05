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Объявлены даты вручения премии «Оскар» на 4 года вперед

14:20 5.04.2017
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Американская киноакадемия объявила даты проведения торжественной церемонии вручения премии «Оскар» вплоть до 2021 года.

Как сообщается на сайте киноакадемии, юбилейная 90-я церемония пройдет 4 марта 2018 года. Списки номинантов будут объявлены 23 января 2018 года. Голосование киноакадемиков за лауреатов премии пройдет с 20 по 27 февраля 2018 года.

Церемонии вручения премии «Оскар» в 2019, 2020 и 2021 годах состоятся 24, 23 и 28 февраля соответственно.

Церемония вручения премии «Оскар» в 2017 году омрачилась серьезным скандалом. Из-за ошибки сотрудника, ответственного за выдачу конвертов с именами лауреатов, победителем в главной номинации «Лучший фильм» в начале был назван «Ла-Ла Лэнд», однако в действительности победу одержала драма «Лунный свет». Рейтинг этой церемонии оказался минимальным за последние девять лет.

Темы: Кино в мире, Награды и премии в кино, Премия «Оскар»

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05.04.2017, 17:29
Гость: А

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