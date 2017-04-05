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Кинофестиваль «Зеркало» наградит спецпризом Наину Ельцину

12:51 5.04.2017

Организаторы кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» объявили имена обладателей специальных призов киносмотра, пишет ТАСС.

Так спецприз «За выдающийся вклад в киноискусство» получит композитор Эдуард Артемьев, который работал с Тарковским над фильмами «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». По словам Артемьева, в своей музыке он старался передать то «звенящее, вибрирующее напряженное чувство, которым наполнены фильмы Тарковского».

Другой специальный приз киносмотра «За многолетнюю поддержку авторского кино и фестивального движения» будет вручен вдове первого президента России Наине Ельциной. В заявлении оргкомитета отмечается, что вместе с командой Президентского центра Б.Н. Ельцина она занимается культурной, благотворительной и гуманитарной деятельностью.

Кинофестиваль «Зеркало» пройдет с 13 по 18 июня в Иванове и Ивановской области. Вручение спецпризов состоится в день открытия киносмотра в городе Плес. 

Темы: Кино в России, Кинофестивали в России, Награды и премии в кино

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Комментарии читателей
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05.04.2017, 21:22
Наину-

центр соорудить на Красной площади в Москве.
Только так! А в фундаменте захоронить Таньку Ельцину на паях с мужем.А
замок в Гармиш-Партенкирхене продать, а деньги раздать по домам-интернатам престарелых, которых эта шайка ограбила.
05.04.2017, 19:49
не про жену

с ненавистной фамилией ельцына,про зеркало!фильм зеркало такая муть как и тарковский который и снимал мутные картины,но кто то сказал что они неимоверные и неповторимые....люди смотрят начало этого кина и уходят с сеанса а пропаганда дальше гнёт про "гениальность"этих "шедевров"!
05.04.2017, 17:53
Жека

"Вручение спецпризов состоится в день открытия киносмотра в городе Плес" - на даче Медведева? Под шашлычок и коньячок?
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