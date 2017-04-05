Кинофестиваль «Зеркало» наградит спецпризом Наину Ельцину

Организаторы кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало» объявили имена обладателей специальных призов киносмотра, пишет ТАСС.

Так спецприз «За выдающийся вклад в киноискусство» получит композитор Эдуард Артемьев, который работал с Тарковским над фильмами «Солярис», «Зеркало», «Сталкер». По словам Артемьева, в своей музыке он старался передать то «звенящее, вибрирующее напряженное чувство, которым наполнены фильмы Тарковского».

Другой специальный приз киносмотра «За многолетнюю поддержку авторского кино и фестивального движения» будет вручен вдове первого президента России Наине Ельциной. В заявлении оргкомитета отмечается, что вместе с командой Президентского центра Б.Н. Ельцина она занимается культурной, благотворительной и гуманитарной деятельностью.

Кинофестиваль «Зеркало» пройдет с 13 по 18 июня в Иванове и Ивановской области. Вручение спецпризов состоится в день открытия киносмотра в городе Плес.