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Фильм «Время первых» покажут космонавтам на МКС

11:40 5.04.2017
«Время первых»
«Время первых»
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Фильм режиссера Дмитрия Киселева «Время первых» будет показан интернациональной команде Международной космической станции, сообщает ТАСС.

По данным агентства, кинолента уже доставлена на МКС. Кинопоказ должен состоятся в ближайшие дни, после чего космонавты поделятся своими впечатлениями от картины.

В службе психологической поддержки космонавтов, расположенной в российском Центре управления полетами, заявили, что фильм загружен на медиасервер МКС и космонавты смогут посмотреть его в свободное время.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков, Олег Новицкий, американцы Роберт Шейн Кимброу и Пегги Уитсон, француз Том Песке.

Фильм «Время первых» рассказывает о первом в истории выходе в открытый космос космонавта Алексея Леонова в 1965 году. Главные роли сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Темы: Кино, Кино в России, Международная космическая станция, Премьеры в мире кино
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