Фильм «Время первых» покажут космонавтам на МКС
Фильм режиссера Дмитрия Киселева «Время первых» будет показан интернациональной команде Международной космической станции, сообщает ТАСС.
По данным агентства, кинолента уже доставлена на МКС. Кинопоказ должен состоятся в ближайшие дни, после чего космонавты поделятся своими впечатлениями от картины.
В службе психологической поддержки космонавтов, расположенной в российском Центре управления полетами, заявили, что фильм загружен на медиасервер МКС и космонавты смогут посмотреть его в свободное время.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков, Олег Новицкий, американцы Роберт Шейн Кимброу и Пегги Уитсон, француз Том Песке.
Фильм «Время первых» рассказывает о первом в истории выходе в открытый космос космонавта Алексея Леонова в 1965 году. Главные роли сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский.