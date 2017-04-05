«Время первых»: космическая Одиссея Алексея Леонова

Историческая драма «Время первых» выйдет в российский прокат 6 апреля

Кадр из фильма «Время первых»

Молодой пилот Алексей Леонов (Евгений Миронов), благодаря своей смекалке и отваге, сумел посадить горящий самолет, сохранив жизнь себе и не угробив машину. Свидетелем этого неординарного события стал генерал Николай Каманин. Военачальник сразу взял себе на заметку отчаянного и смекалистого парня, ведь в начавшейся космической гонке были необходимы именно такие горячие головы.

Параллельно становится ясно, что в ближайшие месяцы американцы собираются отправить человека в открытый космос. Генеральному конструктору Сергею Королеву (Владимир Ильин) правительство выдвигает условие во что бы то ни стало опередить соперников. Поначалу задача кажется невыполнимой, ведь наши ученые планировали подобный полет лишь через два года. Тем не менее, Леонова и его немногословного компаньона Павла Беляева (Константин Хабенский) начинают спешно тренировать для выполнения ответственного задания.

Кадр из фильма «Время первых»

Попытки российских властей обнаружить и утвердить «духовные скрепы» проваливаются в последние годы раз за разом. Пожалуй, единственной константой в этом отношении были и остаются наши космические заслуги. Отсюда — огромное количество новых фильмов на соответствующую тематику. События фильма «Время первых» во многом пересекаются с биографическим фильмом о Королеве «Главный», где генконструктора сыграл «опальный» архиерей из «Левиафана» Валерий Гришко.

Кадр из фильма «Время первых»

У Владимира Ильина Королев получился более взрывным и эмоциональным. В то же время, в уста ученого вложено, по сюжету фильма, немало важных мыслей. Одна из них заключается в том, что на протяжении всей российской истории наш народ постоянно сдерживают, но это ему только во благо. Иначе бы наш человек распрямился, взлетел — и немедленно разбил себе голову. Исходя из этого, фильм можно было бы назвать не «Время первых», а «Бремя верных».

Кадр из фильма «Время первых»

Идеальной иллюстрацией к королевскому тезису служит экранный Алексей Леонов со своим извечным авантюризмом и склонностью к нестандартным решениям. В течение всего фильма он наломает немало дров, держа тем самым зрителя в постоянном напряжении. При этом он привержен к корням, чему посвящены флэшбэки из детства космонавта. Из сочетания пассионароности, доверия к начальству и верности традициям и рождается тот самый леоновский патриотизм, на который призваны ориентироваться вдумчивые зрители фильма.

Кадр из фильма «Время первых»

Фильм рождает возвышенные чувства, но к лакировке действительности создатели «Времени первых» не прибегали. Тема коснувшихся Королева репрессий здесь обойдена (этому как-никак, посвящен фильм Юрия Кары). Зато показан запуганный возможными наказаниями сверху радиолюбитель, из-за нерешительности которого едва не погибли заплутавшие в тайге Леонов и Беляев. О темных моментах советской истории забывать тоже не следует.

Фото с сайта kinopoisk.ru