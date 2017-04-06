СБУ проверит информацию о передаче Меньшовым денег ополченцам Донбасса

Служба безопасности Украины инициировала проверку в отношении российского режиссера и актера Владимира Мельшова, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

Поводом для проверки стал пост в социальной сети Facebook на странице писателя Захара Прилепина. По словам Прилепина, во время съемки передачи «Чай м Захаром», Меньшов прередал пакет с миллионом рублей и компьютером. Деньги пошли на лекарственное обеспечение Медчасти Батальона спец операций номер 1 в Донбассе. Ноутбук был также передан ополченцам Донецка.

В СБУ отметили, что если в результате проверки окажется, что деньги использовались для финансирования организаций, которые Украина считает террористическими, то в отношении Мельшова будет заведено уголовное дело. «Если это сделано в виде гуманитарной помощи для жителей Донецка — это другое дело. Надо тщательно изучить этот вопрос», - добавила Гитлянская.