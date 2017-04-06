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СБУ проверит информацию о передаче Меньшовым денег ополченцам Донбасса

11:01 6.04.2017
Владимир Меньшов. Фото с сайта kinopoisk.ru
Владимир Меньшов. Фото с сайта kinopoisk.ru

Служба безопасности Украины инициировала проверку в отношении российского режиссера и актера Владимира Мельшова, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

Поводом для проверки стал пост в социальной сети Facebook на странице писателя Захара Прилепина. По словам Прилепина, во время съемки передачи «Чай м Захаром», Меньшов прередал пакет с миллионом рублей и компьютером. Деньги пошли на лекарственное обеспечение Медчасти Батальона спец операций номер 1 в Донбассе. Ноутбук был также передан ополченцам Донецка.

В СБУ отметили, что если в результате проверки окажется, что деньги использовались для финансирования организаций, которые Украина считает террористическими, то в отношении Мельшова будет заведено уголовное дело. «Если это сделано в виде гуманитарной помощи для жителей Донецка — это другое дело. Надо тщательно изучить этот вопрос», - добавила Гитлянская.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Кино в России, Персоны и деятели российского кино

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Комментарии читателей
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06.04.2017, 12:43
Террористической организации СБУ посвящается

То есть когда известная певицка из хохляндии свои "непосильно нажитые гонорары" перечисляет террористической организации ВСУ это нормально, а когда идёт гуманитарная помощь от хорошего человека жителям ДНР и ЛНР, борющимися за свою свободу от оккупировавшей их украины, то это уголовное дело?
06.04.2017, 12:01
A D

Меньшову - уважуха.
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