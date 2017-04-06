]]> ]]>
Главная Кино Новости

Режиссер «Духless» снимет сериал за полярным кругом

14:48 6.04.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Российский режиссер Роман Прыгунов («Духless», «Духless 2») приступил к работе над телевизионным сериалом, сообщает ТАСС.

Проект снимается для канала ТВ-3 и фигурирует под названием «Мертвое озеро». Сериал относится к жанру «мистического триллера».

Сюжет строится вокруг молодого сотрудника МВД, который приезжает из Москвы в небольшой северный город, чтобы расследовать загадочное убийство дочери местного богача. Постепенно следователю открывается тайная, скрытая от посторонних глаз жизнь провинциального города.

Съемки пилотной серии пройдут за полярным кругом. Курирует проект компания «Медиаслово». В сериале снимаются Евгений Цыганов, Андрей Смоляков, Тимофей Трибунцев, Павел Табаков, Александр Робак и певица Глюкоза.

Сроки работ и предполагаемая дата премьеры сериала пока не называются. 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино

Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.