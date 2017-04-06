Режиссер «Духless» снимет сериал за полярным кругом

Российский режиссер Роман Прыгунов («Духless», «Духless 2») приступил к работе над телевизионным сериалом, сообщает ТАСС.

Проект снимается для канала ТВ-3 и фигурирует под названием «Мертвое озеро». Сериал относится к жанру «мистического триллера».

Сюжет строится вокруг молодого сотрудника МВД, который приезжает из Москвы в небольшой северный город, чтобы расследовать загадочное убийство дочери местного богача. Постепенно следователю открывается тайная, скрытая от посторонних глаз жизнь провинциального города.

Съемки пилотной серии пройдут за полярным кругом. Курирует проект компания «Медиаслово». В сериале снимаются Евгений Цыганов, Андрей Смоляков, Тимофей Трибунцев, Павел Табаков, Александр Робак и певица Глюкоза.

Сроки работ и предполагаемая дата премьеры сериала пока не называются.