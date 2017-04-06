Дарья Погодина: «С мужчинами играть легче и приятнее — нет зависти и капризов»

Дарья Погодина – актриса театра и кино говорит о себе, что мечты ее прозаичны

Так ли это, на самом деле? Даша – звезда интеллектуально-детективного сериала «Чтец», с успехом прошедшего в прошлом году на канале ТВ3. В этом сериале партнером Даши по съемочной площадке стал известный актер и психотерапевт Александр Рапопорт. Дебютировала актриса в популярном сериале «Атлантида», затем были роли в ситкоме канала ТНТ «СашаТаня», «Шальной ангел», «Хозяйка моей судьбы», в сериале «Стервы» на канале НТВ. В настоящий момент Дарья играет главную роль в спектакле «Любовник» по пьесе Гарольда Пинтера.

Дарья Погодина

KM.RU: Даша, расскажите, почему Вы решили стать актрисой: детская мечта? С чего началось Ваше увлечение – посещали театральные кружки, студии?

- Несмотря на то, что в детстве я посещала драматическую студию при ТЮЗе, желания становиться актрисой у меня не было. Я мечтала быть ветеринаром, мне нравилось лечить животных, помогать им и опекать их. Об актерстве, как о профессии, я впервые задумалась, будучи подростком, когда мы с мамой стали вдвоем ходить на театральные постановки у нас в городе. Именно тогда, благодаря маме, я стала самой настоящей театралкой и осознала, что хочу быть актрисой, меня привлекает сцена, мир театра – сложный, интересный, непредсказуемый. Я поняла, что годы, проведенные в детской драматической студии, не прошли для меня даром, меня манит этот мир.

KM.RU: После школы Вы сразу решили поступать в театральный?

- Не совсем, мой путь к актерству был извилист, пришлось сначала закончить заочное отделение Нижегородский института менеджмента и бизнеса (улыбается). Но идею стать актрисой я не оставляла! После окончания школы я уже полностью перебралась в Москву, одновременно с учебой в Нижнем Новгороде, посещала кастинги и начала понемногу сниматься в маленьких эпизодических ролях. В то время мне казалось, что опыта, полученного на съёмках вполне достаточно, чтобы быть актрисой, но скоро стало понятно, что профильное образование просто необходимо, оно даёт ту базу, которая важна и для саморазвития, и для достижения большего в профессии. Поэтому я приняла решение поступать в театральный институт. Выбрала Щуку, известную своими театральными традициями, все-таки вахтанговская школа – одна из самых известных в нашей стране, столько замечательных актеров закончили именно этот театральный институт и прославили и его, и вообще в целом русскую драматическую школу.

Дарья Погодина

KM.RU: Даша, расскажите, какими были Ваши первые роли? В каких проектах успели, что называется, засветится?

- Первая роль по-настоящему большая роль была в сериале «Атлантида», который шел на ТНТ. Мне посчастливилось на этом проекте работать с потрясающими артистами, реальными звездами – с Нелли Уваровой, Николаем Добрыниным, Еленой Сафоновой, Михаилом Мамаевым и многими другими, я очень многому у них научилась за время съемок. Несмотря на то, что роль в этом сериале была для меня практически дебютной, и я, может быть, на площадке чувствовала себя в этот момент еще не очень уверенно, я благодарна той возможности, которая передо мной тогда открылась – я получила неоценимый опыт актерской работы, с которым можно было идти дальше. Затем были роли в таких телесериалах, как «Стервы», «Клуб», «Мечты Алисы», «СашаТаня», «Гадалка», «Последняя роль», «След», «Шальной ангел», «Морской патруль». Снялась в фильме Дмитрия Дьяченко «Кухня в Париже» и Владимира Щеголькова «Антидурь». А в прошлом году на канале ТВ3 вышел сериал «Чтец», где я сыграла главную женскую роль – следователя в тандеме с Александром Рапопортом и Павлом Шумским.

KM.RU: Чем запомнились съемки в этом проекте? Сложно было взаимодействовать с профессиональным психотерапевтом Александром Рапопортом на съемочной площадке? Помогал ли он Вам в понимании характера Вашей героини?

- На самом деле, работать в этом проекте было очень интересно: каждая серия – это новая, захватывающая, детективная история. Моя героиня по сюжету бывшая воровка, девушка без образования, но способная и хорошо понимающая людскую природу. Я была очень счастлива в течение нескольких месяцев работать на съемочной площадке с таким выдающимся актером и очень интересным мужчиной, как Александр Григорьевич Рапопорт. Проводя рядом с ним каждый день по 15 часов, я не только играла свою героиню, но и одновременно училась у него актерскому мастерству. Александр Григорьевич – тонкий и отзывчивый человек, всегда был готов прийти мне на помощь: дать деликатный, но в тоже время очень своевременный совет по роли, а в редкие минуты отдыха рассказывал разные, интересные истории из жизни, делился своим опытом не только артистическим, но и профессиональным – психологическими наблюдениями. Вообще, мне было очень комфортно сниматься в сериале, все-таки я была единственной девушкой в окружении двух прекрасных мужчин. По секрету скажу, с мужчинами играть гораздо легче и приятнее: нет зависти, капризов, и, как бонус, они всегда готовы делать комплименты.

Дарья Погодина

KM.RU: Вы больше известны как киноактриса, почему возникло желание попробовать себя на театральной сцене? Что значит для вас театр?

- Видимо настал момент. Раньше меня больше привлекала камера, а сейчас все немного изменилось, а. может быть, это я изменилась (улыбается). Я начала понимать, что истинное призвание актёра – это работа в театре. Театр в отличие от кино не статичен, он живой: в театре сложнее условия и намного больше возможностей для самореализации. Во время съёмок в кино тебя всё время обрывают всевозможные «Стоп!», «Снято!», «Ещё дубль», а на сцене театра есть возможность полностью раскрыть характер своего персонажа, передать его настроение зрителю, который от тебя буквально на расстоянии вытянутой руки. Это вдохновляет, стимулирует и заставляет испытывать чувство постоянного драйва, приятного волнения и при этом удовольствия от работы. В театре можно парить (улыбается).

KM.RU: Расскажите о новом театральном проекте, в котором Вы сейчас принимаете участие? Кто режиссер? Что за спектакль? Кого играете?

- Я играю главную роль в антрепризном спектакле по пьесе Гарольда Пинтера «Любовник» в постановке Владимира Малинко. Это одна из самых интересных и парадоксальных театральных пьес, которая уже неоднократно ставилась на московской сцене, но у Владимира Малинко свой собственный взгляд на это произведение. В пьесе всего два действующих персонажа – муж и жена, которых как раз и играем мы с Николаем Перминовым. Они уже давно вместе и поэтому пробуют внести разнообразие в свои отношения. В общем, «Любовник» – это история про то, что если люди любят, даже по истечении долгих лет брака, им есть, что сказать друг другу, и, если постараться, они вполне могут добавить перчинки в свои отношения. Это очень интересная роль, прежде всего, тем, что позволяет раскрыть характер моей героини, показать ее с разных сторон: и благопристойной дамой, и легкомысленной кокеткой. Сюжет пьесы построен на взаимоотношениях главных персонажей, и мы играем людей, которые тоже играют некие роли – такая «картинка в картинке». Мой партнер по спектаклю, Николай Перминов, человек очень добрый, обаятельный и веселый – играть с ним на сцене одно удовольствие (улыбается).

Дарья Погодина

KM.RU: На кого из звезд сцены и кинозвезд Вы хотели бы ориентироваться? Есть ли у Вас кумиры среди отечественных и зарубежных актеров?

- Очень много прекрасных актеров и западных, и наших, российских. Для меня непревзойденной и по таланту и по красоте является Любовь Полищук. Я отношусь к ней с большим пиететом и восхищением. Она прекрасная драматическая и острохарактерная актриса, которая даже в сериалах, где играла отнюдь не главную роль, фактически аккумулировала на себе все внимание зрителей. В ней было столько женского обаяния и настоящей актерской харизмы, что невозможно было ее не заметить и не полюбить. И для примера могу привести вам ее практически эпизодическую роль в «Двенадцати стульях» Марка Захарова: мне кажется, ее танго с Андреем Мироновым – это самый запоминающийся момент во всем фильме, столько страсти, столько экспрессии и столько изящества. Она была неподражаема! Любовь Полищук – великая актриса! Когда она снималась в сериале «Моя прекрасная няня» она была уже очень больна, но разве кто-то из зрителей об этом догадывался? Она была искрометна, обаятельна и продолжала сниматься несмотря ни на что.

KM.RU: Какие жанры кино Вам ближе: комедия, драма, экшен? В каких проектах хотелось бы себя попробовать? В каких ролях видите себя, в первую очередь?

- Мне интересны все жанры, и комедийный, и мелодраматический, и даже экшен. Конечно же, хотелось бы попробовать себя в каждом из них и очень надеюсь, что у меня будет такая возможность, я со своей стороны, приложу к этому все свои силы. Если говорить о ролях, то мне интересны в равной степени и характерные, и драматические роли. Что касается телевизионных шоу, проектов, то интересно было бы принять участие в танцевальном проекте. В этом плане хочется попробовать себя в чем-то необычном, а я очень люблю танец, ведь он может выразить столько эмоций, которые иногда е выразить словами.

KM.RU: Даша, Вы личность творческая, где черпаете вдохновение? У Вас есть увлечения? Что читаете? Есть любимые сериалы, фильмы?

- Меня вдохновляет все прекрасное, начиная с природы, любимой музыки, искусства, архитектуры, заканчивая фильмами, спектаклями, прочитанными книгами. Я везде и всюду стараюсь искать источники для позитивных эмоций. Люблю путешествовать, мне кажется именно в поездках можно почерпнуть столько идей для вдохновения – взять, к примеру, Венецию: ее дух и колорит дают ни с чем несравнимый заряд для творчества. Я очень люблю читать, мои любимые авторы – это Марио Варгас Льоса, Эмма Донохью, Гюстав Флобер, Оскар Уайльд. В живописи отдаю предпочтение Северному Возрождению – загадочному Босху и непревзойденному пейзажисту и мастеру жанровых сцен Питеру Брейгелю. Не мыслю себя без классической музыки: один из моих любимых композиторов Доницетти.

Дарья Погодина

KM.RU: Даша, Вы очень красивая девушка, что помогает поддерживать хорошую физическую форму? Раскройте секрет.

- С удовольствием! (улыбается). Все дело в том, что от природы и моих любимых родителей мне достались узкая талия, длинные ноги, высокий рост и очень красивые лучистые глаза (смеется). Во всем остальном поддерживать отличную физическую форму мне помогает спорт 4 раза в неделю, занятия пилатесом, здоровое питание и отдых на любимых островах.

KM.RU: О чем мечтает Даша Погодина? Поделитесь своими планами.

- Мои мечты прозаичны (улыбается). Как и любая девушка мечтаю любить и быть любимой... А еще активно работать над новыми интересными проектами, хочется двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом, поэтому планов много.

Фото предоставлены пиар-агентством «Успех»