Сеть кинотеатров «Каро» проведет фестиваль фильмов Marvel

Российская сеть кинотеатров «Каро» объявила о старте фестиваля фильмов Marvel.

Как сообщается на официальном сайте «Каро», фестиваль стартует 6 апреля и завершится 27 апреля специальным показом нового фильма «Стражи Галактики. Часть 2», который официально выйдет в прокат лишь 4 мая.

В рамках акции в сети кинотеатров «Каро» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Самаре и в Казани будут показаны 5 фильмов: «Стражи Галактики», «Человек-муравей», «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель. Противостояние» и «Доктор Стрэндж».

На спецпоказ второй части «Стражей Галактики» смогут попасть только те, кто посетил все показы фестиваля, часть билетов также будет разыграна в социальных сетях. Отмечается, что купить билеты на спецпоказ «Стражей Галактики. Часть 2» будет не возможно, а сам показ будет сопровождать некий «сюрприз» от создателей киноленты.