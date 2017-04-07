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«Союзмультфильм» откроет собственную школу аниматоров

12:37 7.04.2017
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Киностудия «Союзмультфильм» планирует открыть собственную школу для художников, сценаристов и режиссеров с практической работой над анимационными проектами, сообщает ТАСС.

По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, основная деятельность студии — это короткометражная авторская анимация. Именно ее развивать и поддерживать и планирует студия в дальнейшем.

«Мы хотим, чтобы в авторской анимации сохранялось все лучшее, что есть на сегодняшний день. Мы хотим находить наиболее талантливых режиссеров, художников, аниматоров через вот такие «пробы пера», - отметила она.

Школа при «Союзмультфильме» будет предназначена для обучения людей, которые уже обладают базовыми навыками в анимации. Длительность обучения составит 2 года. Курс предполагает как теоретическую часть, так и обязательную практическую. В частности уже в конце первого обучения их планируется подключать к работе над проектами «Союзмультфильма». О том, когда откроется школа, пока не сообщается.

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Мультфильм

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