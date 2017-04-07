Минкультуры РФ «кинофицирует» часть российских цирков
Министерство культуры РФ планирует «кинофицировать» 24 российских цирка, где будут показываться исключительно российские фильмы, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Владимира Мединского.
Отмечается, что показы будут предназначаться для детской и подростковой аудитории. Сеансы планируется сделать свободными.
Министерство также собирается более интенсивно работать над увеличением доли российского кино в общем объеме кинопроката. По словам Мединского в 2016 году в прокат вышло 156 отечественных кинолент, тогда как еще 5 лет назад выходило не более 80 фильмов в год.
Однако ведомство не до конца удовлетворено итогами 2016 года. «Надо больше работать с Фондом кино по увеличению доли российского кино и качеству экспертизы. Не каждый рубль, потраченный на поддержку нашего кино, доходит до сердца нашего зрителя», - добавил Мединский.