Космонавт Леонов раскритиковал костюмы фильма «Время первых»

На экраны вышел фильм «Время первых» о выходе Алексея Леонова и Павла Беляева в открытый космос

Кадр из фильма «Время первых»

Несмотря на то, что консультантом картины был сам Леонов, космонавт неоднозначно отнесся к результату работы отечественных кинематографистов. Основные нарекания у него вызвала работа костюмера. «Я посмотрел фильм одним из первых, – поделился со «СтарХитом» Алексей Архипович. – Компьютерная графика, конечно, на высоте. Так и не поймешь, где было снято – в космосе или в павильоне. А вот костюмы оставляют желать лучшего. На Жене Миронове мятый китель. Я фото показывал художнице по костюмам, мол, посмотрите, как мы выглядели – ни морщиночки! На дворе март стоял, а она одела всех в папахи, как в –20. Выглядит как крестный ход на Рождество. Тут я сам недоглядел, а потом уже поздно было. А во что наших с Павлом Беляевым жен одели? Чуть ли не в фуфайки!».

Обычно, когда говорят о реакции Леонова на фильм, цитируют фразу, что после просмотра ему впервые стало страшно, а в 1965-м он об этом не думал. Но, как рассказывал раньше «Одноклассникам» сыгравший Леонова Евгений Миронов, реакция космонавта была далеко не столь однозначной: «Он [Леонов] посмотрел картину, сделал огромную паузу и спросил: у тебя есть пистолет? Я спросил: это для меня? Он говорит: ну да. Я подумал, ничего себе начало, - вспоминал Евгений Миронов. - Сказал ему: вы знаете, Алексей Архипович, мы можем без пуль обойтись. Скажите одно слово. Три года серьезной и большой работы, и ваше слово очень важно. Он говорит: да нет, только сейчас, посмотрев картину, мне стало страшно. Там мне было не до этого, не до страха. Мне надо было выжить. Адреналин... Только сейчас я понял, что это было».

Кадр из фильма «Время первых»

Кое-что Леонов поправил в фильме на уровне схемок. ««Были у меня претензии к кадру, где показали встречу Леонида Брежнева с Сергеем Королевым, – продолжает Алексей Архипович в интервью «Стархиту». – Леонид Ильич разговаривал с ним как с управдомом, хотя Королев был очень уважаемым человеком во всем мире. Я сказал, что так не годится, и сцену переделали. Поправил еще несколько мест. Например, там была фраза: «Что же мы, ускорим проект и при этом погубим космонавтов-героев?» А ведь до полета нас героями не называли, мы об орденах в тот момент не думали».

Снимать «Время первых» должен был режиссер «Дурака» и «Майора» Юрий Быков, но не задалось. ««Меня уволили, – честно признался он «СтарХиту». – Тимур Бекмамбетов просмотрел материал и сказал, что это не то. Мы не сошлись во взглядах. В итоге я был снят с проекта, моего имени нет даже в титрах, так как кино полностью переснимали. Знаю, что до меня над фильмом работал Сергей Бодров – и тоже неудачно. Я считаю, что добросовестно выполнял поставленные задачи, но, возможно, продюсеры на тот момент сами до конца не понимали, что должно получиться на выхлопе. Такое бывает. Я рад, что фильм все-таки сняли».

Фото с сайта kino-teatr.ru