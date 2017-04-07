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В Музее космонавтики покажут документальный фильм о Леонове

16:51 7.04.2017
«Время первых»
«Время первых»

В столичном Музее космонавтики пройдет специальный показ документального фильма «Время первых. Леонов».

Показ приурочен ко Дню космонавтики и выходу в прокат фильма компании Bazelevs «Время первых», посвященного первому выходу человека в открытый космос.

Документальный фильм «Время первых. Леонов» содержит интервью разных лет легендарного летчика-космонавта СССР Алексея Леонова, а также фотографии из личного архива Леонова и его дочери. Лента расскажет о детстве, знакомстве с Юрием Гагариным, напарнике Леонова и других событиях, которые стали частью мировой истории. Леонов делится воспоминаниями о том, что он увидел и почувствовал в открытом космосе и что предшествовало полету экипажа «Восходя-2».

Дополнением к документальному фильму станет фильм о том, как снималась кинолента «Время первых». Специалисты, работавшие над лентой, актеры, продюсеры, художники рассказывают, с какими сложностями им пришлось столкнуться во время создания картины, производство которой заняло около 3 лет.

Показ документального фильма «Время первых. Леонов» состоится 10 апреля в 19.00

Темы: Кино в России, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино

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