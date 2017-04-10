Персонаж Керри Фишер появится в девятой части «Звездных войн»

Персонаж актрисы Керри Фишер – принцесса Лея Органа – все-таки останется в текущей трилогии франшизы «Звездные войны», сообщает New York Daily News.

Студия Disney планирует использовать кадры, снятые с участием Фишер для восьмой части саги, в последнем фильме трилогии, релиз которого запланирован на 2019 год.

Разрешение на использование кадров с Фишер дал брат актрисы Тодд Фишер и ее дочь Билли Луорд. По их словам, легендарная сага немыслима без героя Фишер. «Она связана с этим больше, чем с чем быто ни было. И, мы считаем, что ее присутствие в фильме будет ощущаться еще сильнее, чем раньше», - прокомментировал брат Фишер.

Пока неизвестно, в какой именно форме будет использоваться изображение покойной артистки. Ранее студия LucasFilm заявляла, что не планирует заменить персонаж Фишер компьютерной моделью.

Кэрри Фишер скончалась в декабре 2016 года. После ее смерти создатели звездной саги заявили, что актриса успела завершить съемки для восьмого фильма франшизы, премьера которого намечена на декабрь текущего года. Съемки девятой части «Звездных войн» начнутся в 2018 году.