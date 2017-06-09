«Путина мог бы сыграть Леонардо Ди Каприо»

Американский режиссер Оливер Стоун назвал имена актеров, которые могли бы сыграть роль Владимира Путина в художественном фильме

Также он отметил, что вряд ли бы взялся за разработку художественной ленты о российском лидере.

«На первый взгляд, Джереми Реннер выглядит немного похожим на него, — приводит слова Стоуна The New York Times. — Но Путин очень умный. Я не знаю, насколько умен Реннер. Леонардо Ди Каприо мог бы сойти за Путина — и он также мог бы исполнить роль Ленина».

Режиссер признался, что не планирует снимать художественный фильм про Путина. «Не думаю, что мне хватило бы духу», — отметил Стоун. По словам режиссера, иногда при виде некоторых реальных вещей он сомневается, что художественный вымысел смог бы их переплюнуть.

В понедельник на кабельном телеканале Showtime состоится премьера первой серии документального фильма Стоуна «Интервью с Путиным», материал для которого кинематографист собирал с 2015 года в ходе личных встреч с главой Российской Федерации.

«Он провел эти интервью, потому что хочет, чтобы его услышали, — предположил режиссер в ответ на вопрос о том, почему человек, вокруг которого обычно царит ореол секретности, вдруг согласился на 19 часов личных бесед. — К тому же, думаю, мои вопросы вызвали у него спортивный интерес».

Частично эти вопросы, считает Стоун, заставили Путина понервничать и держали президента в напряжении — особенно те, что носили довольно личный характер. Так, теперь доподлинно известно, что лидер страны не испытывает никаких проблем со сном.

«Будь я на его месте, у меня бы уже был нервный срыв. Видимо, дзюдо помогает», — пошутил режиссер. Российского президента Стоун охарактеризовал как «скромного» человека, который «сам сидит за рулем своего автомобиля и мыслит, как шахматный игрок». Стоун заметил, что был поражен отсутствием демонстративности в поведении политика во время встреч, которые проходили у Путина в машине, а также у него дома и в офисе. Беседы не было разве что в спортзале, несмотря на страсть президента к поддержанию себя в хорошей физической форме.

«Мы с ним не тренировались вместе, — сказал Стоун. — Но он в отличной форме. Думаю, мне бы стало стыдно за себя».

«У Путина есть симпатичная дача, — рассказал режиссер и подчеркнул, что она именно что не более чем милая. — Яхт и гигантских усадеб я не видел».

«Интервью с Путиным» будет состоять из четырех эпизодов, у каждого из которых будет часовой хронометраж. Впрочем, некоторые отрывки из бесед Стоуна с российским президентом уже публиковались ранее.

Несколько вопросов Стоун отвел для освещения темы положения ЛГБТ-сообщества в России. Путин подчеркнул, что в стране не притесняются представители сексуальных меньшинств, а в законе о запрете пропаганды гомосексуализма отсутствуют какие-либо признаки дискриминации.

Президент также отметил, что в некоторых исламских государствах дела обстоят гораздо хуже, ведь живущим там геям грозит смертная казнь. В ответ на вопрос кинорежиссера о том, что бы он сделал в том случае, если бы оказался один на один с гомосексуалом в душе на подводной лодке, Путин отшутился, что в принципе не стал бы идти с ним мыться.

«Зачем его провоцировать?» — посмеялся российский лидер и напомнил, что является мастером спорта по дзюдо.

Также президент признался, что в его рабочем графике полностью отсутствуют выходные дни, так как он является мужчиной. «Я не женщина, так что у меня не бывает плохих дней, — сказал Путин и поспешил добавить, что не пытается никого оскорбить. — Просто такова природа вещей. Существуют определенные природные циклы».

В другом опубликованном ранее отрывке государства высказал мнение, что в гипотетической войне между Россией и США вряд ли кто-нибудь бы победил.

«Я думаю, что никто бы ее не пережил», — заключил он.

Также Путин сообщил, что не оставляет надежды на позитивные сдвиги в области отношений Москвы и Вашингтона. «В Америке прошли выборы, Дональд Трамп победил. Есть надежда на изменения отношений России с США?» — спросил российского лидера Стоун.

На это Путин ответил, что «надежда всегда есть, пока нас не понесут в белых тапках на кладбище».

«Ого, это очень по-русски», — отметил кинорежиссер после этой реплики Путина.

Стоун получил мировую известность как автор фильмов на острые общественно-политические темы. Героями его кинолент становились президенты США Джон Кеннеди, Ричард Никсон и Джордж Буш-младший, а также Фидель Кастро и Уго Чавес. Последней работой режиссера является биографический триллер «Сноуден», который вышел на экраны осенью 2016 года.

Российский режиссер Юрий Грымов, комментируя слова Оливера Стоуна о том, кто бы мог сыграть Путина, заявил, что, по его мнению, визуальное сходство в таких ролях вовсе не играет ключевую роль. «Я вообще не сторонник, когда в картину берутся актеры, которые похожи на персонаж. Вспомните Высоцкого с резиновым лицом в фильме «Спасибо, что живой». Важно показать суть человека. А похож он или нет — неважно. Если это убедительное, открытое и честное кино, зрители принимают правила игры», — подчеркнул НСН Грымов.

Автор - Павел Воронков