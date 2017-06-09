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Первый канал приобрел права на «Интервью с Владимиром Путиным» Стоуна

16:34 9.06.2017

Первый канал официально заверил, что приобрел права на показ фильма режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» у американского кабельного канала Showtime, который будет транслироваться в США с 12 по 15 июня 2017 года.

Аудитория фильма узнает точку зрения российского президента на охлаждение отношений между США и Россией, на президента Трампа, на предположения о вмешательстве Москвы в президентские выборы и на ситуацию в Сирии и на Украине.

По словам представителя Первого канала, показ фильма в России ожидается «в ближайшее время», сообщает InterMedia со ссылкой на пресс-службу телеканала. Точные даты выхода документальной ленты в эфир будут объявлены позже
 

Темы: Кино в мире, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Телевидение и его влияние на общество в России
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