Первый канал приобрел права на «Интервью с Владимиром Путиным» Стоуна

Первый канал официально заверил, что приобрел права на показ фильма режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» у американского кабельного канала Showtime, который будет транслироваться в США с 12 по 15 июня 2017 года.

Аудитория фильма узнает точку зрения российского президента на охлаждение отношений между США и Россией, на президента Трампа, на предположения о вмешательстве Москвы в президентские выборы и на ситуацию в Сирии и на Украине.

По словам представителя Первого канала, показ фильма в России ожидается «в ближайшее время», сообщает InterMedia со ссылкой на пресс-службу телеканала. Точные даты выхода документальной ленты в эфир будут объявлены позже

