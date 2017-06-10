Любовь Толкалина попробовала себя в амплуа сильно пьющей модели

На СТС приступили к съемкам нового сериала «Девочки не сдаются».

В центре сюжета пять женских судеб: героини влюбляются, изменяют, разводятся, воспитывают детей и мужчин, сообщает InterMedia. В новой истории Любовь Толкалина играет бывшую модель Ксюшу, а ныне жену бизнесмена (Алексей Макаров) и маму семнадцатилетней дочки. В какой-то момент Ксюше наскучила взрослая жизнь, поэтому ради развлечения она ходит в рестораны и бары, где флиртует с незнакомцами. Правда, в какой-то момент тайная жизнь и пристрастие к алкоголю начинают разрушать ее идеальную семью.

Виктория Кобленко сыграла стюардессу Вику, которой после банкротства родителей пришлось самой зарабатывать на красивую жизнь. На новом месте Вика крутит романы то с женатым пилотом Костей (Андрей Чернышов), то с сотрудником аэропорта Женей (Александр Ратников).

Внешние метаморфозы ждали и Агнию Кузнецову, которая в сериале примерила очки героини Маши – студентки медицинского вуза. Став личным ассистентом пластического хирурга Корнеева (Кирилл Сафонов), она готова пойти на все, чтобы угодить симпатичному, но вредному боссу. ««Девочки не сдаются» – это сериал, созвучный мыслям и переживаниям современных женщин, - считает Дарья Легони-Фиалко, директор телеканала СТС. - Он показывает их во всем разнообразии характеров и жизненных подходов, что позволит каждой телезрительнице узнать на экране себя, а каждому мужчине – взять на заметку массу полезного из женской психологии2.

Премьера состоится в новом телевизионном сезоне.

