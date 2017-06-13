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Поклонская отказалась смотреть фильм «Матильда»

20:45 13.06.2017
Фото с сайта 24smi.org
Фото с сайта 24smi.org
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская категорически отказалась смотреть фильм Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на режиссера картины.

Учитель рассказал, что на День России был приглашен в Кремль, где встретился с Поклонской и побеседовал с ней. Он пояснил, что весь разговор сводился к просьбе парламентария показать еще не вышедший фильм экспертам.

Режиссер порекомендовал депутату лично посмотреть картину, но Поклонская отказалась. «Никогда и ни в коем случае, мне все эксперты расскажут», - процитировал ее Учитель. При том он добавил, что беседа получилась бесполезной.

Поклонская пытается запретить показ фильма «Матильда», рассказывающего о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, считая его оскорбительным для чувств верующих. Работа над картиной еще продолжается. Ее премьера намечена на конец октября. Прокатного удостоверения фильм пока не получил.
 

Темы: Россия, Взаимоотношения церкви и государства в России, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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13.06.2017, 22:29
делай как я ,делай лучше меня.

Флешмоб по-поклонски.Глупостью России уже мир не удивишь.
13.06.2017, 21:44
Из анекдотов

Встречаются два меломана.
- Слушал я вчера "Битлз", не понравилось. Картавят, фальшивят, сто только в них находят?
- А где же ты их слышал?
- Мне Мойша напел.
13.06.2017, 21:42
не только поклонская

отказалась смотреть фильм про царя....только она царя любит ,а народ его ненавидит,жириновский царя любит и вся гопкомпания дармоедов ,а нам его любить незачто захребетника.
Все комментарии (9)
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