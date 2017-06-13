Поклонская отказалась смотреть фильм «Матильда»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская категорически отказалась смотреть фильм Алексея Учителя «Матильда». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на режиссера картины.
Учитель рассказал, что на День России был приглашен в Кремль, где встретился с Поклонской и побеседовал с ней. Он пояснил, что весь разговор сводился к просьбе парламентария показать еще не вышедший фильм экспертам.
Режиссер порекомендовал депутату лично посмотреть картину, но Поклонская отказалась. «Никогда и ни в коем случае, мне все эксперты расскажут», - процитировал ее Учитель. При том он добавил, что беседа получилась бесполезной.
Поклонская пытается запретить показ фильма «Матильда», рассказывающего о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, считая его оскорбительным для чувств верующих. Работа над картиной еще продолжается. Ее премьера намечена на конец октября. Прокатного удостоверения фильм пока не получил.