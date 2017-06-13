Основатель группы «Кино» снимет фильм о Викторе Цое

Гитарист первого состава группы «Кино», режиссер, музыкант и писатель Алексей Рыбин планирует снять фильм про Виктора Цоя.

Об этом сообщил продюсер Игорь Гудков на пресс-конференции в рамках XXVIII Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, извещает ТАСС. По словам продюсера, первый съемочный день фильма "Цой" состоится 21 июня 2017 года. Картина будет основана на воспоминаниях Рыбина о работе с Виктором Цоем. Исполнители главных ролей пока не называются.

Алексей Рыбин известен как автор книг о роке («Фирма», «Право на рок», ««Кино» с самого начала и др.), а сейчас проявляет себя как режиссер-дебютант. В основной конкурс «Кинотавра» вошел его фильм «Скоро все кончится». Главный герой картины Михаил Носов (актер Михаил Сиворин) - простой рабочий, жизнь

его состоит из труда у станка и одиночества.

Напомним, что над фильмом про Виктора Цоя также работает режиссер Кирилл Серебренников.

