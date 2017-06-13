Фильм Вуди Аллена со звездой «Титаника» выйдет в декабре

Свежий фильм Вуди Аллена выходит в прокат в декабре.

Психологическая драма «Колесо чудес», действие которой разворачивается на Кони-Айленде 50-х, может похвастать разношерстным актерским составом, сообщает rulezoom.com. В фильме задействованы Джеймс Белуши («К-9: Собачья жизнь», «Кудряшка Сью»), Джуно Темпл («Винил», «Трещины»), Джастин Тимберлэйк («Время», «Секс по дружбе») и Кейт Уинслет («Вечное сияние чистого разума», «Чтец»). Примечательно, везда «Титаника» однажды уже должна была работать у Аллена в фильме «Матч-пойнт» (2005), но выбыла из проекта по семейным обстоятельствам.

Вуди Аллен когда-то обещал выпускать по фильму в год и пока у него это получается.