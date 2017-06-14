Представители HBO сделали заявление о расширении вселенной «Игры престолов»

К созданию новых историй привлекли известных сценаристов

Уже известно, что до окончания сериала «Игра престолов» осталось всего два сезона, однако поклонникам масштабного телепроекта вряд ли придется распрощаться с франшизой навсегда.

Слухи о спин-оффах популярного сериала ходили давно. В мае появилась информация о том, что в HBO взялись за эту идею всерьез: сеть начала разработку сразу пяти проектов, связанных с миром саги Джорджа Мартина «Песнь Льда и Огня».

Что известно о спин-оффах

К созданию новых историй привлекли известных сценаристов: Джейн Голдман («Звездная пыль»), Карли Рэй («Безумцы»), Макса Боренштейна («Особое мнение») и Брайана Хелгеленда («Секреты Лос-Анджелеса»). Активное участие в разработке спин-оффов принимает и сам Джордж Мартин – он уже встретился с авторами и обсудил с ними каждый проект. По словам писателя, он поговорил со сценаристами, в том числе, и об истории мира Вестероса, в котором будет разворачиваться действие новых сериалов.

Сюжеты возможных спин-оффов пока держатся в секрете. Известно только, что они будут не сиквелами, а приквелами, то есть расскажут зрителям о событиях до начала «Игры престолов». Это значит, что продолжения знакомых сюжетных линий и возвращения полюбившихся героев ждать не стоит. Актерский состав сериала не будет участвовать в новых шоу.

В начале июня программный директор HBO Кейси Блойс рассказал журналистам, что сеть не планирует снимать несколько новых проектов сразу. Из пяти историй будет выбрана одна самая интересная идея, которая превратится в полноценный сериал. Многие СМИ и поклонники восприняли информацию о начале работы над несколькими проектами как сигнал о том, что все они выйдут в эфир практически одновременно. Однако «нового шоу по «Игре престолов» раз в квартал» ждать не стоит, подчеркнул Блойс. Сейчас канал просто нанял нескольких сценаристов, каждый из которых попробует создать собственную историю в мире Вестероса и увести сюжет в новом направлении. Это вовсе не значит, что каждая из этих идей дойдет до телеэкрана, уточнил представитель сети.

В HBO заинтересованы в съемках спин-оффа, который станет достойным продолжением успешного сериала. Сделать это будет нелегко – «Игра престолов» задала очень высокую планку как по зрелищности, так и по размаху сюжета. Блойс отметил, что создание даже одного спин-оффа, соответствующего такому уровню, будет успехом, поэтому пока не стоит говорить о большем.

Когда ждать новый сериал

Программный директор канала также рассказал, что в HBO не намерены выпускать приквел до окончания основного шоу. Сейчас все усилия сосредоточены на подготовке к эфиру седьмого сезона и съемках заключительной восьмой части саги. Новый сезон стартует уже в июле – по словам Блойса, зрителей ожидает много интересного, в том числе масштабные битвы, снятые с невиданным для телепроектов размахом.

Сомневаться в зрелищности одной из самых ожидаемых сериальных премьер лета не приходится. Недавно продюсер «Игры престолов» Дэвид Бениофф рассказал, что во время съемок этого сезона был побит рекорд по количеству «одновременно горящих людей на площадке». Речь идет о работе над сценой атаки драконов. Во время съемок пришлось «поджечь» 73 каскадеров, в том числе 20 одновременно.

Это не единственный рекорд, который уже установил новый сезон шоу – его официальный трейлер, появившийся в интернете 24 мая, всего за сутки набрал больше 61 млн просмотров. Первая серия седьмой части «Игры престолов» выйдет в эфир 16 июля. Съемки заключительного сезона стартуют осенью, а увидеть финал борьбы за железный трон зрители смогут только в 2018 или 2019 году. Это значит, что запланированный спин-офф вряд ли появится на экранах раньше 2019-2020 года.

Если говорить о масштабных фэнтези проектах, то стоит упомянуть новый сериал, “Американские боги”, который можно посмотреть во время ожидания нового сезона «Игры престолов».



