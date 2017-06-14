Сериал «Мажор» готовится к своему закрытию после третьего сезона

Третий сезон сериала «Мажор» на Первом канале, вероятно, станет финальным.

По признанию исполнителя главной роли Павла Прилучного, съемки третьего сезона начнутся в августе 2017 года в Санкт-Петербурге. Правда, о чем будет новый «Мажор», Павел рассказать пока не может, поскольку вся информация о проекте держится в секрете.

Известно только, что в новом сезоне будет не 12 серий, как раньше, а 16. «Скорее всего, это будет финальный сезон. Четвертый уже вряд ли появится, - рассказал Павел Прилучный в интервью «Комсомольской правде». - Или это будет совершенно другая история, не «Мажор». Высасывать из проекта что-то большее не стоит, как мне кажется. Хотя... Точно знают только продюсеры.

Сроки выхода третьего сезона сериала на телеэкраны пока не сообщаются. Премьера первых серий многосерийной криминальной драмы «Мажор» состоялась на Первом канале в конце 2014 года. 12-серийный фильм о мажоре Игоре Соколовском стал одним из самых обсуждаемых и рейтинговых проектов года. А компания Netflix выкупила права на телевизионный российский проект для показа по всему миру.

