]]> ]]>
Главная Кино Новости

Сериал «Мажор» готовится к своему закрытию после третьего сезона

15:24 14.06.2017
Кадр из сериала «Мажор». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из сериала «Мажор». Фото с сайта kinopoisk.ru

Третий сезон сериала «Мажор» на Первом канале, вероятно, станет финальным.

По признанию исполнителя главной роли Павла Прилучного, съемки третьего сезона начнутся в августе 2017 года в Санкт-Петербурге. Правда, о чем будет новый «Мажор», Павел рассказать пока не может, поскольку вся информация о проекте держится в секрете.

Известно только, что в новом сезоне будет не 12 серий, как раньше, а 16. «Скорее всего, это будет финальный сезон. Четвертый уже вряд ли появится, - рассказал Павел Прилучный в интервью «Комсомольской правде». - Или это будет совершенно другая история, не «Мажор». Высасывать из проекта что-то большее не стоит, как мне кажется. Хотя... Точно знают только продюсеры.

Сроки выхода третьего сезона сериала на телеэкраны пока не сообщаются. Премьера первых серий многосерийной криминальной драмы «Мажор» состоялась на Первом канале в конце 2014 года. 12-серийный фильм о мажоре Игоре Соколовском стал одним из самых обсуждаемых и рейтинговых проектов года. А компания Netflix выкупила права на телевизионный российский проект для показа по всему миру.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Телевизионные сериалы
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.