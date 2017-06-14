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Глюкоза стала жертвой грабителей из-за сериала «Воронины»

19:08 14.06.2017
Глюкоза на площадке. Фото предоставлено пресс-службой СТС
Глюкоза на площадке. Фото предоставлено пресс-службой СТС
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Глюкоза снялась в одной из свежих серий нового сезона «Ворониных».

В одной из новых серий Воронины улетают в долгожданный отпуск на юг, где попадают в криминальную историю, сообщает InterMedia. А все потому, что Вера (Екатерина Волкова) пожаловалась Косте (Георгий Дронов) на недостаток внимания и романтики. Непутевый муж решает раскошелиться и купить у местных зазывал дорогие коралловые бусы. Но встретив в баре певицу Глюкозу, Костя и Леня (Станислав Дужников) понимают: Верина обновка была украдена у звезды. Чтобы вернуть дорогую вещь хозяйке, братья готовы преступить закон, а главное – лишить Веру полюбившегося подарка...

Съемки проходили в Сочи во время фестиваля «Кинотавр», где и Глюкоза (она представляла новый фильм со своим участием «Бабушка легкого поведения»), и актеры «Ворониных» побывали впервые. Серию снимали я том числе на яхте на территории Морского порта.
 

Темы: Звезды российского кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и события в мире поп-музыки, Телевизионные сериалы
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