Алексей Учитель снимет фильм о трагической судьбе футболиста Стрельцова

Режиссер скандальной «Матильды» Алексей Учитель планирует снять байопик советского футболиста Эдуарда Стрельцова.

Реализовать идею он намерен с помощью своего сына Ильи, сообщает InterMedia. «У нас сейчас в планах большой проект о футболисте, про которого считали, что он по таланту не меньше, чем Пеле, — об Эдуарде Стрельцове. Будем делать игровую картину. Мы долго боролись, кто ее будет делать, но все-таки мой сын победил, и будет делать он», — рассказал Учитель.

Эдуард Стрельцов — прославленный советский футболист, олимпийский чемпион 1956 года, был воспитанником московского футбольного клуба «Фрезер». В 16 лет вошел в состав московского «Торпедо». В 20 лет его карьера оборвалась - в 1958 году Стрельцов был арестован по обвинению в изнасиловании и приговорён к 12 годам лишения свободы. Позже срок был сокращён до семи лет. Эдуард был условно-досрочно освобождён в 1963 году, в 1965-м ему разрешили вернуться в большой футбол. Несмотря на пропущенные годы, Стрельцов помог «Торпедо» выиграть чемпионат СССР и вернулся в состав сборной. В 1968 году выиграл с «Торпедо» Кубок СССР. Скончался в 1990 году.

