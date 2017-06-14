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Алексей Учитель снимет фильм о трагической судьбе футболиста Стрельцова

12:04 14.06.2017
Алексей Учитель. Фото с сайта kinopoisk.ru
Алексей Учитель. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Режиссер скандальной «Матильды» Алексей Учитель планирует снять байопик советского футболиста Эдуарда Стрельцова.

Реализовать идею он намерен с помощью своего сына Ильи, сообщает InterMedia. «У нас сейчас в планах большой проект о футболисте, про которого считали, что он по таланту не меньше, чем Пеле, — об Эдуарде Стрельцове. Будем делать игровую картину. Мы долго боролись, кто ее будет делать, но все-таки мой сын победил, и будет делать он», — рассказал Учитель.

Эдуард Стрельцов — прославленный советский футболист, олимпийский чемпион 1956 года, был воспитанником московского футбольного клуба «Фрезер». В 16 лет вошел в состав московского «Торпедо». В 20 лет его карьера оборвалась - в 1958 году Стрельцов был арестован по обвинению в изнасиловании и приговорён к 12 годам лишения свободы. Позже срок был сокращён до семи лет. Эдуард был условно-досрочно освобождён в 1963 году, в 1965-м ему разрешили вернуться в большой футбол. Несмотря на пропущенные годы, Стрельцов помог «Торпедо» выиграть чемпионат СССР и вернулся в состав сборной. В 1968 году выиграл с «Торпедо» Кубок СССР. Скончался в 1990 году.
 

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Комментарии читателей
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14.06.2017, 19:45
Гость: Крутой

Пить надо меньше - не было бы трагической судьбы. До кучи мог бы снять фильм о трагической судьбе Инги Артамоновой. У Поклонской пусть справку только возьмёт, что она не против.
14.06.2017, 18:49
Гость: Юля с Бали

для этого "учителя" Стрельцов - это тот,который славился своими скандальными похождениями и в итоге сел в тюрьму именно за изнасилование...это и будет смаковаться...вопрос - что этот пустышка учитель так оживился,и на какое бабло ?!?
14.06.2017, 17:49
Гость: Агнесса Псих

Прежде, чем приступить к съёмкам, режиссёру надо выяснить отношение Поклонской к Стрельцову. А то оскорбит на за что, ни про что человека опять.
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