Евгений Миронов назвал «дуростью» ситуацию вокруг «Матильды»

Алексей Учитель провел пресс-конференцию, где максимально четко обрисовал ситуацию вокруг своего фильма «Матильда»

Кадр из фильма «Матильда»

Режиссер назвал кампанию, развернутую против еще не завершенного фильма депутатом Натальей Поклонской, «беспрецедентной». Учитель даже не думал, что ему постоянно придется публично объясняться и оправдываться по поводу ленты, которую еще никто не видел. Особенно удручают режиссера постоянные проверки, которые по запросам Поклонской проводятся в его студии «Рок». Скрывать Учителю нечего, все документы в порядке, но, разумеется, это изрядно утомляет его сотрудников. Пикантность ситуации состоит в том, что Поклонская сама запуталась в собственных запросах и даже не помнит, что, кому, когда и куда отправляла.

Историческая встреча Учителя с Натальей Владимировной состоялась на приеме в честь Дня России в Кремле 12 июня. Сначала разговор между ними шел в дружелюбном ключе, но в итоге Поклонская потребовала показать фильм своим экспертам. На предложение оценить «Матильду» ей самой депутат ответила категорическим отказом. Даже перспектива увидеть ленту раньше премьеры Поклонскую не привлекла. Режиссера и депутата пытался сфотографировать министр культуры Владимир Мединский, но, судя по реакции депутата, ей это очень не понравилось.

Кадр из фильма «Матильда»

Учитель с уважением относится к убеждениям депутата и допускает, что у нее есть свое отношение к фигуре последнего российского императора. Однако режиссера категорически не устраивает ситуация, когда депутаты, пользуясь своим служебным положением, пытаются задавить художника бесконечными проверками. Тем более, ничего дурного сказать о Николае II в своем фильме он не желал в принципе.

В его понимании фильм посвящен непростому, но с честью осуществленному выбору между любовью и долгом, чувствами и совестью наследника престола. Режиссер не согласен с теми, кто считает Николая Александровича безвольным тюфяком.

Алексей Учитель напомнил, что государь сумел подобрать себе очень талантливую команду, которая и привела Россию к процветанию в 1913 году, когда наша страна была первой в Европе и второй в мире после США. Ни до, ни после такого прорыва никому больше осуществить не удавалось, и этот факт не стоит сбрасывать со счетов в оценке личности императора.

Режиссеру вторит исполнитель роли Николая Второго – немецкий актер Ларс Айдингер. Прежде, чем приступить к съемкам, артист перелопатил массу исторической литературы, но в итоге решил искать обоснования характеру государя в себе самом. Айдингер подчеркнул, что у себя в Германии он имеет репутацию серьезного актера, который предпочитает сниматься в артхаусном и авторском кино, поэтому с порнографией (к которой норовят причислить «Матильду» ее гонители) не стал бы связываться принципиально, хотя и ничего против этого жанра не имеет.

Кадр из фильма «Матильда»

«Матильда» прошла экспертизу Санкт-Петербургского государственного университета. По всем девяти пунктам обвинений были даны отрицательные ответы. Результаты экспертизы свидетельствуют о том, что фильм не может быть отнесен к разряду документальных картин. «Следует отметить, что фильм нельзя охарактеризовать как исторический или биографический, так как в нем имеют место упомянутые расхождения между фактами художественной реальности и историческими фактами», - говорится в заключении экспертизы. Кроме того, в картине нет и элементов порнографии - только эротический подтекст.

Кадр из фильма «Матильда»

В пресс-конференции (в режиме телемоста из Сочи с «Кинотавра») приняли также участие Евгений Миронов, сыгравший в фильме эксцентричного директора Императорских театров Ивана Карловча, и Ингеборга Дапкунайте, перевоплотившаяся в мать Николая Второго. Артистка посетовала на то, что в фильме норовят найти порнографию, тогда как он посвящен чести, долгу и выбору.

Исключительно эмоциональным выдалось выступление Миронова, который окрестил происходящее сейчас в фильмом «дуростью, невежеством и не профессионализмом». По словам Миронова испытать то, что переживает сейчас Учитель, не пожелаешь и врагу. Также он провел параллель между устроенной свистопляской и низкопробным шоу «Дом-2».

Фото с сайта kinopoisk.ru

