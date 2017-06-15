Борис Хлебников стал триумфатором фестиваля «Кинотавр»

В Сочи закончился фестиваль «Кинотавр».

Фильмом закрытия стало продолжение «Про любовь» — альманаха о летней Москве, где сыграл Джон Малкович, сообщает BFM.

В этом году переломлась тенденция последних лет, когда на «Кинотавре» побеждали зрительские фильмы, такие как «Хороший мальчик» или первая часть альманаха «Про любовь». Среди фаворитов сейчас — арт-мейнстрим, в частности, «Аритмия» Бориса Хлебникова о пошедшем против системы медике. Это кино показывали в последний день смотра — известный фестивальный трюк, когда сильнейших оставляют напоследок.

Еще одна яркая лента — работа Кирилла Плетнева «Жги». Она основана на реальных событиях, произошедших, правда, в Британии. Главная героиня — женщина, которая работала в женской колонии, решила участвовать в песенном конкурсе и стала звездой а-ля Сьюзан Бойл.

