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Владимир Путин высказался о конфликте вокруг фильма «Матильда»

15:05 15.06.2017
Кадр из фильма «Матильда». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Матильда». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Президент России Владимир Путин дал комментарий по поводу ситуации, сложившейся вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда».

В ходе прямой линии с президентом страны, проходящей 15 июня, один из актеров напомнил Путину о резонансных делах в сфере культуры, в частности, о споре депутата Натальи Поклонской с режиссером Алексеем Учителем насчет фильма «Матильда», а также о скандале вокруг «Гоголь-центра» и Кирилла Серебренникова.

В ответ Путин заявил, что «Россия - страна большая, сложная, в ней живет много людей с разными взглядами и оценками». Говоря о фильме «Матильда», президент сказал, что не собирается занимать в этом споре чью-либо сторону. «Мы знакомы с Учителем, - заявил президент. - Уважаю его как человека, настроенного патриотически, насколько я представляю его взгляды, и человека, который делает талантливые вещи. Мне бы не хотелось вступать в его спор с Поклонской. Она тоже имеет право на точку зрения. У нее тоже есть позиция, она пытается ее защитить, обращается в различные инстанции».

По словам президента, было снято множество фильмов, которые так или иначе затрагивали царскую семью, причем, на его взгляд, гораздо более жестких. Глава России надеется, что диалог сохранится, и вопрос будет решен в рамках закона.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Президент России
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Комментарии читателей
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16.06.2017, 00:29
откуда данные

что 80%
русских людей считают себя православными?

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Допустим.

ЧТоб вы знали,большинство считает себя таковыми по умолчанию, по уважению к предкам и стране,пока не приняли другую веру - по умолчанию православные. По национальности .
Из этого не следует что они должны почитать Николая II с семейством по прихоти РПЦ, которая произвела его в святые по указке зарубежных коллег.
Большинство даже в церковь не ходит.Библию не читали, лично я даже не собираюсь.
Имею право. Поскольку государство у нас светское.
Церковный беспредел уже конкретно напрягает.
16.06.2017, 00:03
Гы-гы- Бортко со своим Тарасом Бульбой сделал

нечто

Уважаемый Бортко сделал хороший фильм, но ведь там тоже ИНТРИЖКА ИМЕЕТСЯ. Андрия с польской панночкой. Да какая чувственная!

Андрию можно,другим государям можно, а Николаю Романову не можно....

Почему?

Александр I (1777—1825) — Государь император и самодержец Всероссийский (с 1801 года) в течение 15 лет имел практически вторую семью с Марией Нарышкиной (в девичестве Четвертинской). Она родила ему двух дочерей и сына и настаивала, чтобы Александр расторг свой брак с Елизаветой Алексеевной и женился на ней.
Се ля ви как говорят у них.
16.06.2017, 00:00
Евгений

Извините, господин Президент, но ни один истинный патриот России никогда не покусится на веру Православную.
Потому что это обязательно приведёт к расколу общества.
Царь - святой. Царица - святая. Дети - святые. Они живы и сейчас, и они молятся за русский народ и за Россию.
И вы решили позволить оскорбить их?!!
Кому?
Из Википедии: "Алексей Учитель родился 31 августа 1951 года в Ленинграде в еврейской семье режиссёра-документалиста Ефима Учителя."
Почему этому человеку позволено оскорблять русских святых в русской стране?
Почему ему дозволено оскорблять чувства верующих!
Вам всем уже сказано: - Прекратите! Нам больно!
Почему не делается должных выводов?
"Саша Белый" там поддакивет в роли шабес-гоя... Вот так новость!
Вот так "Бригада"!.. Крут парень!
Как вы думаете, господа радетели России, чьими молитвами ещё сохраняется страна, несмотря на обилие вражеских действий, несмотря на ненасыщаемую прожоливость кое-кого?
(Уж не думаете ли, что вашими трудами? Не смешите, пожалуйста.)
Или вы уже обрели уверенность в своей непотопляемости?
Керенский с депутатами и с генералами Генштаба когда свергали Царя были тоже уверены в своей непотопляемости.
Смотрите, как бы вам не утратить иллюзий в очень скором времени после того как вы позволите этому еврею публично оскорбить Святую Семью Царственных Мучеников в исторически православной стране. Как раз на дату столетия их убийства.
А я вообще не уверен, что это невинный режиссёр.
Я полагаю, что он вполне может быть и преступник, и провокатор.
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