Владимир Путин высказался о конфликте вокруг фильма «Матильда»

Президент России Владимир Путин дал комментарий по поводу ситуации, сложившейся вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда».

В ходе прямой линии с президентом страны, проходящей 15 июня, один из актеров напомнил Путину о резонансных делах в сфере культуры, в частности, о споре депутата Натальи Поклонской с режиссером Алексеем Учителем насчет фильма «Матильда», а также о скандале вокруг «Гоголь-центра» и Кирилла Серебренникова.

В ответ Путин заявил, что «Россия - страна большая, сложная, в ней живет много людей с разными взглядами и оценками». Говоря о фильме «Матильда», президент сказал, что не собирается занимать в этом споре чью-либо сторону. «Мы знакомы с Учителем, - заявил президент. - Уважаю его как человека, настроенного патриотически, насколько я представляю его взгляды, и человека, который делает талантливые вещи. Мне бы не хотелось вступать в его спор с Поклонской. Она тоже имеет право на точку зрения. У нее тоже есть позиция, она пытается ее защитить, обращается в различные инстанции».

По словам президента, было снято множество фильмов, которые так или иначе затрагивали царскую семью, причем, на его взгляд, гораздо более жестких. Глава России надеется, что диалог сохранится, и вопрос будет решен в рамках закона.

