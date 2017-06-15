Прощание с актером Алексеем Баталовым пройдет в Доме Кино

Прощание с Алексеем Баталова состоится 19 июня Большом зале Центрального дома кинематографистов (ЦДК), сообщили "Интерфаксу" в ЦДК.

"Прощание с Алексеем Баталовым состоится в Большом зале Центрального дома кинематографистов в понедельник 19 июня. По адресу Васильевская, 13. Похороны - на Преображенском кладбище", - рассказали в ЦДК в четверг.

Как рассказал близкий друг артиста Владимир Иванов, Баталов просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с мамой. По его словам, о смерти актера уже сообщили режиссеру Никите Михалкову, который будет помогать с организацией прощания.

Ранее Иванов заявил, что Баталов умер тихо во сне. Актер находился в одной из столичных больниц, где лежал около пяти месяцев после перелома шейки бедра.

Алексей Баталов — народный артист СССР. Он снялся в таких картинах, как «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп» и «Дама с собачкой».

Он также выступил режиссером фильмов «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок».