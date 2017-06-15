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Прощание с актером Алексеем Баталовым пройдет в Доме Кино

11:37 15.06.2017
Алексей Баталов. Стоп-кадр с видео в YouTube
Алексей Баталов. Стоп-кадр с видео в YouTube
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Прощание с Алексеем Баталова состоится 19 июня Большом зале Центрального дома кинематографистов (ЦДК), сообщили "Интерфаксу" в ЦДК.

"Прощание с Алексеем Баталовым состоится в Большом зале Центрального дома кинематографистов в понедельник 19 июня. По адресу Васильевская, 13. Похороны - на Преображенском кладбище", - рассказали в ЦДК в четверг.

Как рассказал близкий друг артиста Владимир Иванов, Баталов просил похоронить его на Преображенском кладбище рядом с мамой.  По его словам, о смерти актера уже сообщили режиссеру Никите Михалкову, который будет помогать с организацией прощания.

Ранее Иванов заявил, что Баталов умер тихо во сне. Актер находился в одной из столичных больниц, где лежал около пяти месяцев после перелома шейки бедра.

Алексей Баталов — народный артист СССР. Он снялся в таких картинах, как «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп» и «Дама с собачкой».

Он также выступил режиссером фильмов «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок».

Темы: Россия, Актеры и актрисы российского кино, Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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15.06.2017, 14:39
Гость: P.S.

Помните историю про дядюшку Тыкву из сказки Родари «Приключения Чипполино»? Всю жизнь мечтал он о собственном домике, работал, копил средства и... покупал в год по кирпичу, а потом сеньор Помидор решил его... снести?
15.06.2017, 14:18
Гость: Путник и Разгром

Да будет ему царство небесное!
Но общество виновно. Какая то свинья отравляла последние годы жизни Мастера, прирезавшая себе часть дачи артиста. И ни государство, ни богатые меценаты, ни общество не помогли Артисту. Да, он преставился пожилым, но пяток может ещё бы и пожил, если бы ему не трепало нервы жульё. Но он был беззащитен.
15.06.2017, 14:05
Гость: Hrinya

Спонсирование аНХЛИЙСКОЙ ХУНТОЙ ЗВЕРЬЯ в России, продолжает ГЕНОЦИД великой Советской культуры, образования и воспитания. Зачем завоёвывать Руссию, когда аНХЛИЙСКОЙ ХУНТЕ можно держать в кормане аНХЛОДУМУ, ВРАЖДЕБНУЮ КОНСТИТУЦИЮ, ЦЕНТРАЛьНЫЙ БАНК итд?
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