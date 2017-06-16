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Авторские и детские фильмы получат государственные субсидии

11:44 16.06.2017
Кадр из фильма «Война принцессы». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Война принцессы». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Презентации кинопроектов (иными словами - питчинги) пройдут в Большом зале коллегии Минкульта 20-21 июня.

По итогам будут определены кинокомпаний, чьи ленты получат государственные субсидии на производство игрового кино, сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ, сообщает InterMedia

Это уже третий этап отбора лент в трех категориях: авторские и экспериментальные фильмы, игровые фильмы для детей и фильмы режиссеров-дебютантов. На презентации кинопроекта обязательным условием является защита его режиссером, автором сценария, продюсером, а также предполагаемыми актерами будущего фильма. Защита проектов фильмов-дебютантов пройдет в присутствие художественного руководителя проекта.

Всего восемь минут отводится каждому из обширного списка кандидатов на презентацию трейлера и ответы на вопросы членов Экспертного совета. Сам трейлер должен содержать и концепцию проекта, и сведения о кинокомпании, и демонстрацию прокатного потенциала и даже дримкастинг. Представители компаний могут также предоставить фото натуры.
Списки кандидатов по 2017 году, которые приводятся ниже, сформированы Экспертными советами по игровому кино в соответствии с приказом Минкультуры России
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Проблемы кинопроката в России
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Комментарии читателей
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16.06.2017, 16:27
такое дело

правельное,но слышал что деятель нашей культуры такой швыдкой будучи большим чиновников убил наше детское кино и мультики,а щас с женой ведёт передачу где собераються "сироты"от "искуства"поплакаться и рассказать как их гнобили в ссср!что он думает об этом ,хорошо бы узнать.
16.06.2017, 13:22
Пенсионер П.

"Государственные субсидии на ... авторские и экспериментальные фильмы"...
- говоря по-русски, списание денег на всякую ерунду, снятую заслуженными специалистами по переводу бюджетных средств на тягомотину.
А потом школьников под конвоем будут гонять на просмотры...
А "авторские и экспериментальные" фильмы должны оплачивать сами авторы и экспериментаторы.
16.06.2017, 12:50
Гоша

А право и денежки на изготовление этих фильмов получат любимые путинские кадры - либерасты до мозга костей-воры и предатели страны типа Грефов, Познеров, Эрнстов, Ургантов и т.д т.п.
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