Авторские и детские фильмы получат государственные субсидии

Презентации кинопроектов (иными словами - питчинги) пройдут в Большом зале коллегии Минкульта 20-21 июня.

По итогам будут определены кинокомпаний, чьи ленты получат государственные субсидии на производство игрового кино, сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ, сообщает InterMedia

Это уже третий этап отбора лент в трех категориях: авторские и экспериментальные фильмы, игровые фильмы для детей и фильмы режиссеров-дебютантов. На презентации кинопроекта обязательным условием является защита его режиссером, автором сценария, продюсером, а также предполагаемыми актерами будущего фильма. Защита проектов фильмов-дебютантов пройдет в присутствие художественного руководителя проекта.

Всего восемь минут отводится каждому из обширного списка кандидатов на презентацию трейлера и ответы на вопросы членов Экспертного совета. Сам трейлер должен содержать и концепцию проекта, и сведения о кинокомпании, и демонстрацию прокатного потенциала и даже дримкастинг. Представители компаний могут также предоставить фото натуры.

Списки кандидатов по 2017 году, которые приводятся ниже, сформированы Экспертными советами по игровому кино в соответствии с приказом Минкультуры России

