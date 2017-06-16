Культовая компьютерная игра про Дюка Нюкема будет экранизирована

Знаменитая компьютерная игра «Duke Nukem» ляжет в основу полнометражного фильма.

Производством боевика, по словам главы компании Gearbox Software Рэнди Пичфорда, займется «одна из крупнейших кинокомпаний», сообщает InterMedia. «Я пока не могу разглашать подробности, но сейчас мы заключаем контракт с одной из крупнейших кинокомпаний, — приводит слова Пичфорда ScreenRant. — Это те люди, которые действительно могут сделать Дюка Нюкема как следует. Я уверен, что это будет нечто».

Конкретные детали проекта и предполагаемая дата релиза пока не сообщаются. Первая версия игры-шутера «Duke Nukem», названной по имени главного персонажа, вышла в 1991 году. По сюжету Дюк Нюкем должен обезвредить сумасшедшего Доктора Протона, решившего захватить мир.

