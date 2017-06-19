]]> ]]>
Главная Кино Новости

Московские кинотеатры покажут фильмы с участием Баталова

13:39 19.06.2017
Алексей Баталов/kinopoisk.ru
Алексей Баталов/kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Московские кинотеатры проведут открытые показы лучших фильмов с участием актера Алексея Баталова, сообщает ТАСС.

Показы пройдут в кинотеатрах, которые входят в сеть «Московское кино». «Призываю всех прийти и посмотреть эти фильмы на большом экране. Думаю, это будет хорошей данью памяти актеру», - отметил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

О том, какие именно фильмы планируется показать на широком экране, пока не сообщается.

Актер Алексей Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни. Сейчас в Доме кино проходит церемония прощания с артистом. По данным агентства Большой зал Дома кино заполнен до отказа. На церемонию пришли также режиссер фильма «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов и Вера Алентова, сыгравшая в ленте главную женскую роль.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Персоны и деятели российского кино
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.