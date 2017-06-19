Московские кинотеатры покажут фильмы с участием Баталова

Московские кинотеатры проведут открытые показы лучших фильмов с участием актера Алексея Баталова, сообщает ТАСС.

Показы пройдут в кинотеатрах, которые входят в сеть «Московское кино». «Призываю всех прийти и посмотреть эти фильмы на большом экране. Думаю, это будет хорошей данью памяти актеру», - отметил глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

О том, какие именно фильмы планируется показать на широком экране, пока не сообщается.

Актер Алексей Баталов скончался 15 июня на 89-м году жизни. Сейчас в Доме кино проходит церемония прощания с артистом. По данным агентства Большой зал Дома кино заполнен до отказа. На церемонию пришли также режиссер фильма «Москва слезам не верит» Владимир Меньшов и Вера Алентова, сыгравшая в ленте главную женскую роль.