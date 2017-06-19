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Гран-при фестиваля «Зеркало» разделили два фильма

10:51 19.06.2017

Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало» назвал своих лауреатов.

Церемония закрытия киносмотра состоялась в минувшее воскресенье, 18 июня. Гран-при фестиваля между собой разделили работы российского режиссера Кантемира Балагова «Теснота» и китайского кинематографиста Фэна Сяогана «Я не мадам Бовари». Фильм «Теснота» также получил приз зрительских симпатий.

Награду за лучшую режиссуру получила хорватская кинолента «Короткая экскурсия» режиссера Игоря Бежиновича. Фильм индийского режиссера Санала Кумара Сасидхарана «Сексуальная Дурга» был отмечен призом за лучшую операторскую работу.

Другие награды киносмотра завоевали работы «В центре циклона» Лизы Козловой, «Освобождение: инструкция по применению» Александра Кузнецова. XI международный кинофестиваль «Зеркало» проходил в Ивановской области с 13 по 18 июня. Председателем жюри был мексиканский режиссер Амат Эскаланте.

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