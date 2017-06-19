Скончался режиссер фильма «Рокки» Джон Эвилдсен

В Лос-Анджелесе в возрасте 81 года скончался оскароносный режиссер Джон Эвилдсен.

Как сообщает BBC News со ссылкой на сына кинематографиста, причиной смерти стал рак поджелудочной железы, с которым Эвилдсен боролся в последние несколько лет.

Широкой публике имя Джона Эвилдсена знакомо в первую очередь по культовому фильму «Рокки» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Картина, снятая в 1976 году, получила три премии «Оскар» в категориях «лучший фильм», «лучшая режиссура» и «лучший монтаж».

Элвидсен родился 21 декабря 1935 года. Карьеру в кино он начал в качестве ассистента режиссера в фильмах Артура Пенна и Отто Перингера. Первый успех пришел к режиссеру с фильмом «Джо» 1970 года, который получил положительные отзывы критиков за игру Питера Бойла. Его вторая киноработа «Спасите тигра» (1973) принесла премию «Оскар» актеру Джеку Леммону.

Помимо фильма о «Рокки», Элвидсен также снял популярную франшизу «Карате-кид». Среди других его киноработ такие ленты, как «Беспокойные соседи», «Дядя, спасай!», «Инферно» и другие.

Сейчас в производстве находится документальный фильм о режиссере «John G. Avildsen: King of the Underdigs», который снимает Дерек Уэйн Джонсон. В ленту войдут интервью с Сильвестром Сталлоне, Ральфом Мачил, Мартином Скорсезе и многимим другими деятелями Голливуда, в разное время работавшими с Эвилдсеном.