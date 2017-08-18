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Кристофер Ламберт посетит ростовский кинофестиваль

15:02 18.08.2017
Кристофер Ламберт, Фото с сайта kino-teatr.ru
Кристофер Ламберт, Фото с сайта kino-teatr.ru
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Кристофер Ламберт, сыгравший бессмертного Коннора Маклауда в картине «Горец», станет специальным гостем III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS.

Об этом объявил оргкомитет ростовского форума кино в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU. Известно, что актер сам снимался в нескольких российских фильмах и не понаслышке знаком с нашей страной. Он сыграл одну из ролей в новейшей драме Андрея Малюкова «Собибор».

В этом году на фестивале за главный приз будут состязаться 10 фильмов 2017 года из 11 стран. Шесть кинолент впервые покажут в РФ.

В программе – два фильма российских кинематографистов, остальные представляют Францию – Чехию – Словакию (совместное производство), Мексику, Испанию, Германию, Италию, Бразилию, Иран, Японию.

Председателем жюри основного конкурса стал режиссёр, сценарист, продюсер, художник-декоратор Роджер Кристиан (Канада). Вместе с ним оценивать полнометражные игровые ленты будут режиссёр, сценарист Милчо Манчевски (Македония – США), актриса Мария Голубкина (Россия), продюсеры Ник Пауэлл (Великобритания) и Массимо Кристальди (Италия).

Также Ростов-на-Дону посетит Сами Насери – актер, известный по трилогии «Такси», вместе с ним на красную дорожку выйдут Олег Тактаров, Кирилл Плетнев, Елена Захарова Федор Добронравов, Агния Кузнецова, Мария Голубкина, Эвклид Кюрдзидис, Дмитрий Дибров и другие.

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